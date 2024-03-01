Mart ayında okumanız gereken kitaplar: Bahar aylarına kitaplarla 'Merhaba' deyin

4-OKUMAK, YAZMAK VE YAŞAMAK ÜZERİNE, ARTHUR SCHOPENHAUER

"Akıllı insan her şeyden evvel ıstıraptan ve tacizden azade olmak için çabalayacak, sessizliği ve boş vakti, dolayısıyla mümkün olan en az sayıda beklenmedik ve tehlikeli karşılaşma ile birlikte sakin, mütevazı bir hayatı arayacaktır ve böylelikle sözüm ona hemcinsleriyle çok az bir ortak tecrübeyi paylaştıktan sonra, münzeviyane bir hayatı tercih edecektir, hatta eğer büyük bir ruha sahipse büsbütün yalnızlığı seçecektir."