Mutluluk garantili: IMDb'de en yüksek puanı alan mutluluk yüklü yapımlar...

THE PERKS OF BEING WALLFLOWER 8.0

The Perks of Being a Wallflower 2012 ABD yapımı dram filmi. Film aynı adı taşıyan mektuplardan oluşan romanın Amerikan filmi uyarlaması. Yönetmenliğini Stephen Chbosky'nin üstlendiği filmin başrollerinde Logan Lerman, Ezra Miller ve Emma Watson bulunuyor.