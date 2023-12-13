Mutluluk garantili: IMDb'de en yüksek puanı alan mutluluk yüklü yapımlar...
Yaşamın karmaşası içinde ara ara kafamızı boşaltmak, içsel huzur bulmak ve sadece keyif almak için film izlemek harika bir tercih olabilir. İşte bu ihtiyacı, izleyicisine iyi hissettiren ve mutluluk veren filmler karşılar. Bu yapıtlar, sadece kaliteli bir film deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicisine unutulmaz bir duygu yolculuğu vaat ediyor. İşte, mutluluk yüklü yapımlar...
GROUNDHOG DAY 8.0
Groundhog Day 1993 yılında sinemalarda gösterilmiş bir komedi filmidir. Harold Ramis tarafından yönetildi. Başrolde Bill Murray ve Andie MacDowell yer alıyor.
THE PERKS OF BEING WALLFLOWER 8.0
The Perks of Being a Wallflower 2012 ABD yapımı dram filmi. Film aynı adı taşıyan mektuplardan oluşan romanın Amerikan filmi uyarlaması. Yönetmenliğini Stephen Chbosky'nin üstlendiği filmin başrollerinde Logan Lerman, Ezra Miller ve Emma Watson bulunuyor.
SING STREET 8.0
Sing Street, John Carney tarafından yazılıp yönetilen 2016 yapımı müzikal, komedi-drama filmi. Filmin başrollerinde Lucy Boynton, Maria Doyle Kennedy ve Jack Reynor oynamakta. Hikâye, bir kızı etkilemek için bir grupta çalmaya başlayan bir oğlanın etrafında dönüyor.
THE BREAKFAST CLUB 7.9
Kahvaltı Kulübü; 1985 Amerikan yapımı, John Hughes'ın yazıp yönettiği komedi-dram filmidir. Başrollerinde Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald ve Ally Sheedy yer alır.
LITTLE MISS SUNSHINE 7.8
Little Miss Sunshine, 2006, ABD yapımı komedi-drama filmi. 79. Akademi Ödülleri'ne En İyi Film dahil 4 dalda aday olurken bunlardan ikisini kazandı.
ABOUT TIME 7.8
Zamanda Aşk 2013 yapımı romantik komedi-drama filmi. Film kendi hayatında geriye gidebilen zaman yolcusu bir adamın hikâyesini anlatmakta. Filmin senaristi ve yapımcısı Richard Curtis'tir.
THE HUNDRED-FOOT JOURNEY 7.3
The Hundred-Foot Journey, Richard C. Morais'in 2010 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan, Steven Knight tarafından yazılan bir senaryodan Lasse Hallström tarafından yönetilen 2014 yapımı bir Amerikan komedi-drama filmi.
CHEF 7.3
Chef, Jon Favreau'nun yönettiği, yazdığı, ortak yapımcılığını üstlendiği ve oynadığı, bir yemek eleştirmeniyle halka açık bir münakaşadan sonra Los Angeles'taki popüler bir restoranda işini kaybeden ve işletmeye başlayan bir şefi canlandıran 2014 Amerikan yol komedi-drama filmidir.
CITY ISLAND 7.4
City Island, Raymond De Felitta tarafından yönetilen ve yazılan ve Andy Garcia, Julianna Margulies, Alan Arkin, Emily Mortimer ve Ezra Miller'ın oynadığı 2009 Amerikan komedi-drama filmi. Filmin prömiyeri 26 Nisan 2009'da New York'ta Tribeca Film Festivali'nde yapıldı.
LA BELLE EPOQUE 7.4
La Belle Époque, Nicolas Bedos tarafından yazılan ve yönetilen 2019 Fransız romantik komedi-drama filmi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- 'Böyle biri değildi, bir sağlık durumu mu oldu?'
- Müfredata eklenen ders tepki çekti!
- Vahdettin'i ve Şeyh Sait'i aklamak!
- MEB'den okullara 'yılbaşı' talimatı!
- Eylül Öztürk'ün eşinden Deniz Akkaya'ya 'swinger' yanıtı
- Türk yurttaş ABD'de öldürüldü