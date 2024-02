Son 25 yılın en iyi dizileri! Rotten Tomatoes eleştirmenleri oyladı

15- CURB YOUR ENTHUSIASM

Curb Your Enthusiasm, her şeye sahip olan bir adamın başına gelen olayları konu ediyor. Larry David, bir insanın mutlu olabileceği her şeye sahip. Sevgi dolu bir eş, iyi arkadaşlar, başarılı bir kariyer ve harika bir ev. Peki onun hayatında yanlış giden ne olabilir ki?