Son 25 yılın en iyi dizileri! Rotten Tomatoes eleştirmenleri oyladı
Son çeyrek yüzyılda televizyon dünyası büyük bir dönüşüm geçirdi ve bu süre zarfında birçok harika dizi ortaya çıktı. İşte Rotten Tomatoes'e göre son 25 yılın en iyi dizileri...
15- CURB YOUR ENTHUSIASM
Curb Your Enthusiasm, her şeye sahip olan bir adamın başına gelen olayları konu ediyor. Larry David, bir insanın mutlu olabileceği her şeye sahip. Sevgi dolu bir eş, iyi arkadaşlar, başarılı bir kariyer ve harika bir ev. Peki onun hayatında yanlış giden ne olabilir ki?
14- BOJACK HORSEMAN
BoJack Horseman, 90’lı yılların en ünlü televizyon yüzlerinden biri olan BoJack’in hayatını takip ediyor.
13- BETTER CALL SAUL
Breaking Bad spin-off'u olacak dizi, düzenbaz avukat Saul Goodman'ın Walter White öncesi maceralarını anlatıyor.
12- TED LASSO
Ted Lasso, bir Amerikan futbol takımını yönetmek için işe alınan bir adamın hikayesini konu ediyor. Ted Lasso, bir Amerikan futbol takımına koçluk yapmak için işe alınır. Ancak Lasso’nun futbol antrenörü deneyimi yoktur. Ted Lossu, koçluk deneyimi olmamasına rağmen takımın başarılı olması için elinden geleni yapar.
11- FLEABAG
Fleabag, Londra'da tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Dizide, 30'lu yaşlarındaki kadının aşk, aile ve iş hayatında yaşadığı gündelik olaylar ele alınıyor.
10- SIX FEED UNDER
Cenaze evi işleten bir ailenin, babalarının ölümüyle birlikte değişen hayatlarının, tüm aile fertlerinin birbirlerini yeniden tanıyışlarının, hayata atılan farklı bakışların, yüzeysel ilişkilerin yavaş yavaş derinleştiği bir kara mizah hikayesi.
9- LOST
Oceanic Havayolları’nın Sidney-Los Angeles seferini yapan 815 sefer sayılı uçağı, okyanus üzerinden geçerken, manyetik bir alana kapılarak büyük bir adaya düşer. Fakat önceleri sıradan, tropik bir ada gibi görünen bu kara parçasının, kazazedelerin her birinin hayatını farklı biçimde değiştireceğinden habersizdirler.
8- TWIN PEAKS
David Lynch'ten televizyon dizilerine yeni bir soluk getiren dizi. Küçük bir kasabada Laura Palmer isimli genç bir kız öldürülür. Kendi halinde, sessiz sakin bir yerleşim yeri gibi görünen bu kasaba aslında hiç de göründüğü gibi değildir. FBI Ajanı Dale Cooper cinayeti araştırmak üzere, kasabaya gönderilir.
7- GAME OF THRONES
Kuzey Krallığının hükümdarı Lord Ned Stark, uzun ve zorlu savaşlardan sonra anayurduna dönüp krallığını bütünlük içerisinde tutmayı başarmıştır. Kral Robert Baratheon ile yıllarca omuz omuza çarpışan ve Baratheon'un kral olmasını sağlayan Ned Stark'ın tek istediği kuzey sınırlarını koruyan krallığında ailesiyle ve halkıyla yaşamaktır. Fakat suyun öte yanında kendi topraklarından ve krallığından kovulduğunu iddia eden Viserys Targaryen , kız kardeşi Daenerys'i barbar kavimlerin başı Han Drogo'ya vererek, güç birliği planları yapmaktadır. Tahtını büyük bir iştahla geri isteyen ama kraliyet oyunlarından habersiz olan Viserys'in planları Kral Baratheon'a ulaşır. Savaş alanında büyük cengaver olan ama ülke ve aile yönetiminde aynı başarıyı tutturamayan Baratheon'un tamamen güvenebileceği ve her yanlış hamlesini arkasından toplayacak yeni bir sağ kola ihtiyacı vardır. Kuzeyin Lordu Ned Stark bu görev için seçilen tek aday isimdir.
6- THE LEFTOVERS
Tom Perrotta'nın romanından uyarlanan dizi; hiçbir açıklaması olmadan, bir anda ortadan kaybolan insanların ardından, geride kalanların yaşadıklarını konu ediyor.
5- SUCCESION
Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor.
4- MAD MEN
Değişen zamana uyum sağlamaya çalışan reklam gurusu Don Draper ve ekibi gerçek dünya ve yalanlar arasındaki ince çizgiyi görünmez kılmaya ve 60’lı yılların dekorunda insan doğasının inceliklerine inmeye devam ediyor.
3- THE WIRE
Amerika'nın Baltimore şehrinde geçen dizi; her sezon başka bir sorunu odağına alarak, birebir yaşanan olaylardan esinlenerek suçluların dünyasına farklı bir yerden bakıyor. Wire'ın yapım ve yazarlığını eski bir polis muhabiri olan David Simon'ın yapması ise dizinin zaman zaman belgesel tadında olmasını sağlıyor.
2- THE SOPRANOS
New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin babası olan Tony Soprano'nun ve Soprano Ailesi'nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan dizi, toplamda 86 bölüm yayınlanmış, kazandığı ödüller ve aldığı olumlu eleştirilerle adını "gelmiş geçmiş en iyi diziler" arasına yazdırmıştır.
1- BREAKING BAD
Lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White bir gün doktordan ileri safhada akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Kendisinden sonra geride kalan ailesine maddi birikim sağlamak isteyen Walter White, uyuşturucu yapımında ustalaşan eski bir öğrencisi, Jesse Pinkman ile beraber uyuşturucu işine girer.
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