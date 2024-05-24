Game of Thrones'un yaratıcısı George R. R. Martin yeni diziyi açıkladı...

Game of Thrones dizisinin yaratıcısı George R. R. Martin, yakında gelecek olan Yedi Krallığın Şövalyesi: The Hedge Knight adlı HBO dizisi hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 21:23
Game of Thrones'un yaratıcısı George R. R. Martin yeni diziyi açıkladı...
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Yedi Krallığın Şövalyesi: The Hedge Knight adlı yeni HBO dizisi, önümüzdeki yıl izleyiciyle buluşacak. Game of Thrones'un yaratıcısı George R. R. Martin, prodüksiyon sürecine dair önemli bir güncelleme yaptı.

Martin, kendi blogunda yaptığı açıklamada, dizinin seçmelerinin büyük ölçüde tamamlandığını ve prodüksiyonun sorunsuz ilerlediğini belirtti. “HBO'nun benim romanım The Hedge Knight'tan uyarladığı Dunk & Egg spinoff'umuzla ilgili işler güzel bir şekilde ilerliyor” diyen Martin, oyuncu kadrosunun yakında açıklanacağını söyledi. Tanselle, Steely Pate, Baelor Breakspear, Aerion Brightflame ve Prens Maekar gibi karakterlerin yer alacağı dizinin ilk masa okumalarının da yapıldığını ve harika geçtiğini ekledi.

Dizinin yönetmen koltuğunda, Black Mirror'ın "San Junipero" bölümünü yöneten Owen Harris oturacak. Harris, altı bölümün üçünü yönetecek.

Martin ayrıca, The Hedge Knight'ın Game of Thrones ve House of the Dragon'dan daha kısa ve farklı bir tona sahip olacağını, ancak yine de Westeros'ta geçtiği için karakterlerin tam anlamıyla güvende olmayacağını belirtti. Martin, “Dizi önümüzdeki yıl ilk gösterimini yapacak... ve eğer iyi giderse, Yeminli Kılıç ve Gizemli Şövalye de onu takip edecek” dedi.


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