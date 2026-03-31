‘Genco Erkal Emek Ve Onur Ödülü’ Yüksel’in

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Genco Erkal Emek ve Onur Ödülü”nün ilkine, Türk tiyatrosunun değerli hocası, gazetemizin yazarı Prof. Dr. Ayşegül Yüksel değer görüldü.

Şehir Tiyatroları yönetimi, 2025 yılı Genco Erkal Emek ve Onur Ödülü’nün ilkini; Türk tiyatrosuna ve özelde Genco Erkal tiyatrosuna dair üretmiş olduğu basılı eserler, inceleme ve eleştiri yazıları, araştırmaları ve düşünsel zenginliği ile katkı sağlamış olması gerekçesiyle Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’e verilmesini kararlaştırdı. Eskişehir’de, Şehir Tiyatroları’nın Genco Erkal Sahnesi’nde düzenlenen törende Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, ödülünü Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş’un elinden aldı.

Kuş, “Bir ustamın adıyla verilen ödülü, başka bir ustama vermek benim için şereftir. Ödülü, önünüzde eğilerek vermek istiyorum” dedi. Aynı zamanda Genco Erkal’ın doğum günü olan 28 Mart günü verilen ödül heykelciğini alan Ayşegül Yüksel yaptığı konuşmada, “Bu ödülün benim için ne büyük onur olduğunu, ne kadar mutlu ettiğini anlatmam pek mümkün değil. Genco ile yollarımız çok sık kesişti. Önce ben onun seyircisi oldum, sonra o da benim yazılarımın okuru oldu. Bizi son kez buluşturan ise Eskişehir Belediyesi ve Tiyatrosu’dur. Bugün 28 Mart. Genco’nun doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki bizim sanatçımız olmuş. İyi ki adı bu sahnede yaşıyor. Onu hepimizin adına selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Şehir Tiyatroları’nın “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” adlı oyununu ailesi ile birlikte seyreden Yüksel, temsilin bitiminde sanatçıları tebrik ederek fotoğraf çektirdi.