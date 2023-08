Gerwig, Barbieland'i yaratırken The Truman Show'un yönetmenine danıştı

Yayınlanma: 06.08.2023 - 14:13

Güncelleme: 06.08.2023 - 14:13

Gişe rekorları kıran Barbie, The Truman Show'dan doğrudan ilham aldı. Barbie (Margot Robbie) ve Ken'in (Ryan Gosling) hikayesini takip eden Barbie, ikiliyi Barbieland'den çıkarıp hayatlarında ilk kez gerçekçi mücadelelerle karşılaştıkları gerçek dünyayla tanıştırıyor. Film büyük bir başarı elde etti ve hafta sonu gişede 1 milyar dolar sınırını aşması bekleniyor.

Barbie'nin tüm hikayesi Barbieland ve Gerçek Dünya'ya dayanıyorsa, bunun nedeni kısmen yönetmen Greta Gerwig'in The Truman Show'dan esinlenmiş olması olabilir. AP News'e konuşan Gerwig, Jim Carrey klasiğinin yönetmeni Peter Weir'ı Barbieland'i hayata geçirme konusunda tavsiye almak için aradığını ve Weir'ın 1998 yapımı film için sahne üzerinde yapay bir kasaba yarattığını söyledi. Greta Gerwig:

"Benimle telefonda konuşurken çok cömertti. Barbieland'i temelde bir iç ses sahnesi dünyası yapma fikrim vardı. Konsept buydu. Ama ses sahneleri ne kadar büyük olursa olsun, dünya değiller. Küçük olacaklardı. Işıkları ancak bu kadar yükseğe asabilirsiniz. Filminin sahnede çekilmiş bölümleri var ama bir de sahnede çekilmesi mümkün olmayan bölümleri var çünkü çok büyük ama sanki sahnedeymiş gibi hissettiriyor." dedi.

Ünlü yönetmen konuşmasına şöyle devam etti,

"Deneyimlerime göre, yönetmenler ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını ve sorunların neler olduğunu anlatırken çok cömert davranıyorlar çünkü her zaman sadece kendi filminizdesiniz ve filmler zordur ve her zaman tamamen olasılık dışı ve tamamen imkansız ama diğerinin olmadığı yeni bir şekilde hissettirirler. Bir öncekinde öğrendiğiniz her ne ders varsa, bazılarını uygulayabilirsiniz ama bu yeni bir dizi sorun olacaktır. Ve diğer yönetmenler, artık kullanamayacakları bilgileri size vermek isterler çünkü o filmi zaten yapmışlardır. "Küçük Kadınlar "ı çekerken ben de aynı deneyimi yaşadım. Steven Spielberg bana karşı inanılmaz cömertti çünkü aynı yıl 'Lincoln' filmini çekmişti. Tüm araştırmalarını, görüntü yönetmeniyle birlikte yaptığı tüm ışık şemalarını bana açtı. 2İşte böyle yaptık' dedi. Bana kesinlikle her şeyi gösterdi. Sadece kendi filminizin hayalinde olsanız bile, yalnızlığın içinde bir yoldaşlık var."

BARBIE VE THE TRUMAN SHOW'UN ORTAK TEMASI

Truman Show, gerçeklikle yüzleşmek amacıyla konfor alanından dışarı çıkmakla ilgili. Truman tüm hayatını, kendi kişisel hikayesinde ücretli aktörler olarak hizmet eden insanlarla çevrili, gerçek bir balonun içinde yaşamıştır. Gerçekle karşılaştıktan sonra, tüm hayatını yalanlar içinde yaşamayı seçebilirdi. Bunun yerine The Truman Show, Truman'ın artık adasına bağlı kalmadan ve korkularıyla yüzleşerek özgürce yürümesiyle sona erer.

Barbie de tam olarak aynı hikayeyi paylaşıyor; Barbie, Barbieland'e dönüp Gerçek Dünya'dan kaçmak yerine acı, kayıp ve hatta düpedüz ölüm fikrini kabul ediyor. Oyuncak bebeklerden oluşan bir hayata sırtını dönüyor ve bunun yerine oyuncakların ve parlak pembe neşenin yaşamadığı bir dünyayı keşfediyor. Varoluşsal krizi, kayıp kaçınılmaz olsa bile hayatın yaşamaya değer olduğu fikriyle sonuçlanır. Ken de Barbie olmadan ve ataerkillik kavramının kurbanı olmadan yaşamanın bir yolunu bulur.

The Truman Show ve Barbie'nin etrafında döndüğü şey, baş karakterleri sınırlayan yapay dünyalardır ve filmler pek çok açıdan birbirini tamamlar niteliktedir. Weir'ın Barbie için daha iyi bir set ortamının nasıl sağlanabileceği konusunda tavsiyelerde bulunması olağanüstüdür çünkü yönetmenler arasındaki dayanışmayı gösterir ve Barbie'nin Weir'ın çok benzer bir konseptle ilgili deneyimlerinden bir şeyler öğrenmesine yardımcı olur. Barbie ve The Truman Show, simüle edilmiş dünyaların ötesindeki gerçeği bulmakla ilgili ve bu yüzden ikisi de bu kadar iyi çalışıyor.