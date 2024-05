Gezgin Salon Festivali’nin sürprizleri devam ediyor

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:23

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:23

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından +1’in katkılarıyla düzenlenen, İstanbul’un en sevilen güncel müzik festivali +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali bu yıl da Bonus Parkorman’da, 29-30 Haziran’da heyecan verici isimlere evsahipliği yapacak.

İki günlük müzik maratonunun yıldızları Parcels, La Femme ve Stavroz’a geçtiğimiz günlerde Büyük Ev Ablukada, ENGIN, Hey! Douglas, Monsieur Minimal, Oceanvs Orientalis, Bade ve Elektro Hafız da eklenmişti.

Festivalin ilk gününe iki yeni sürpriz isim daha eklendi: Akılda kalıcı melodileriyle Travis ve elektro gitar üstadı Miles Kane de 29 Haziran’da müzikseverlere rock müzikle dolu coşkulu bir gün yaşatacak.

Festivalin bir diğer sürprizi ise +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali ve Tuz Biber işbirliği ile +1 Komedi Salonu. Bonus Parkorman’ın yenilenen amfisinde stand-up gösterileri her iki gün de festivalin tuzu biberi olacak, ayrıntılı program çok yakında açıklanacak.

Biletler, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ile İKSV ana gişeden alınabilir.



PROGRAMA YENİ EKLENEN İSİMLER

TRAVİS

İskoçya’dan sevgilerle geliyor: Travis

1990’larda Glasgow School of Art’ta kurulan Travis, vokal ve gitarda Fran Healy, gitarda Andy Dunlop, basta Dougie Payne ve davulda Neil Primrose’dan oluşuyor. Platinum sertifikalı The Man Who ve The Invisible Band gibi albümleri milyonlarca satan BRIT ödüllü Travis, “Gaslight” teklisiyle müjdeledikleri L.A. Times albümünün arefesinde İstanbullu izleyiciyle festivalde buluşuyor.

MİLES KANE

Brit rock’ın artık kendi başına yürüyen karizmatik sesi: Miles Kane

Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs, Franz Ferdinand, Kasabian gibi komşularıyla birlikte indie rock’ın tarihini yazan efsanevi vokal ve elektro gitar üstadından yerinizde duramayacağınız, nefes nefese izleyeceğiniz bir konser sizleri bekliyor. Miles Kane önce The Rascals ile tanındı, sonraki yıllar boyunca Barok popa altın çağını yaşattı. “Don’t Forget Who You Are” gibi indie rock marşlarıyla bizi heyecanlandırdı. 2023’te One Man Band ile müziğine cemre düştü, hat safhada coşkulu gitarlara, yüksek oktavlı vokallere, soluksuz bir indie rock’a, yani başladığı noktaya döndü.