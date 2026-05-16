Gırgıriye Müzikalı Ankaralı sanatseverlerle buluştu

Aradan geçen 46 yılın ardından yeniden hayat bulan ve imzasını Müjdat Gezen’in taşıdığı “Gırgıriye Müzikali”, Ankara ATO Congresium’da seyirciyle buluştu. Yapımcılığını Onurcan Taş ile Mehmet Uslu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Müjdat Gezen’in yaptığı müzikal, salonu dolduran izleyicilere nostalji ve eğlence dolu bir gece yaşattı. Yeşilçam’ın sıcak mahalle atmosferini sahneye taşıyan gösteri; müzik, dans ve sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

GÜÇLÜ KADRO DİKKAT ÇEKTİ

Müzikalde Müjdat Gezen’in yanı sıra; Uğur Dündar, Perran Kutman, Gülben Ergen, Ceyhun Fersoy, Şeyla Halis, Günay Karacaoğlu, Ömür Göksel, Selçuk Ural, Semiha Yankı, Deniz Erdoğan, Suzan Kardeş, Ramin Nezir, Orçun Kaptan, Melih Ekener, Bilal Çatalçekiç, Rabia Keskintürk, Nur Çiçek ve Fatih Dokgöz sahne aldı. Gösteride ayrıca Anadolu Ateşi dansçılarının performansı da büyük beğeni topladı.

HABERAL VE ÖZDEN TOKER ONUR KONUĞUYDU

Geceye, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker onur konuğu olarak katıldı. Gösteri sonunda Özden Toker ve Mehmet Haberal, başta Müjdat Gezen, Uğur Dündar ve Perran Kutman olmak üzere tüm oyuncuları tebrik etti.

“HABERAL HOCAMIZ TÜRKİYE’NİN GURURUDUR”

Müzikalin sonunda konuşan Müjdat Gezen, Prof. Dr. Mehmet Haberal’a yönelik şu ifadeleri kullandı: “Aramızda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, aynı gün doğum günümüzü kutladığımız çok önemli konuklarımız var. Bizi dünya çapında onurlandıran, şanlı bayrağımızı dünyanın en tepesinde dalgalandıran Prof. Dr. Mehmet Haberal hocamız aramızda. Bana sorsalar ‘Ülkemizi en çok onurlandıran isim kimdir?’ diye, tereddütsüz Mehmet Haberal derim. O, bizi dünyaya tanıtmakla kalmıyor, her gün hayat kurtarıyor. Haberal hocamızın vizyonu, Türkiye’nin bilimsel ve akademik alanda dünyaya açılan penceresidir. Dünya çapındaki başarıları sadece onun değil, Türkiye’nin gururudur.”

‘GÖREVİMİZ BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAKTIR’

Prof. Dr. Mehmet Haberal da konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanatçılara verdiği değere dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“İyi ki ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize, Lozan’da bu ülkenin tapusunu kazandıran İsmet Paşa ve arkadaşlarına rahmet, şükran ve minnet borçluyuz. Bugün burada olabiliyorsak onların hayatlarını feda etmeleri sayesindedir. Bizlerin görevi bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmak ve ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmaktır. Başkent olarak sizleri başka ülkelere muhtaç etmeyiz.”