Göktepeliler 10’uncu Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği’ne hazır

Yayınlanma: 17.09.2024 - 12:01

Güncelleme: 17.09.2024 - 12:01

2013 yılında kurulan derneğin, Muğla Menteşe’de yaşayan 7 binden fazla hemşehrisi arasında birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Şahin, derneğin başta Göktepe Mahallesi olmak üzere bölgedeki diğer kırsal mahallelerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Bu kapsamda Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal gibi yerel idarecilere ziyaretler gerçekleştirilerek, derneğin amaç ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldığı aktarıldı.

"GELENEKSEL ŞENLİKTE BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU"

Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 10’uncu Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği için hazırlıkların tamamlandığını belirten Şahin, tüm bölge halkını ve ilgili kurumları şenliğe davet etti. Şenlik programında ünlü sanatçılar Tolga Çandar ve Mesut Külahlı konserlerinin yanı sıra kortej yürüyüşü, protokol konuşmaları, yöresel halk oyunları gösterileri yer alacak. Ayrıca, yöreye özgü zeytinyağı, erişte, biber çentmesi gibi ürünlerin satışa sunulacağı etkinliklerde, zeytinyağı tadım eğitimi de verilecek.

Şenlikte ayrıca Göktepe Zeytinyağı Fabrikası’nın açılışı gerçekleştirilecek. Şahin, bu fabrikanın açılmasının, bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ve yöresel zeytinyağının daha geniş kitlelere tanıtılacağını belirtti.

"BÖLGESEL KALKINMA İÇİN BARDAKÇI YOLU PROJESİ"

Şahin, Göktepe Mahallesi’nin çevresindeki Özlüce, Yemişendere, Şenyayla, Dokuzçam, Kuzluk, Bozyer, Avcılar, Günlüce, Esençay ve Çamoluk gibi kırsal mahallelerin merkezi konumunda olduğunu belirterek, şenliğin bir diğer önemli gündeminin ’Bardakçı Yolu Projesi’ olduğunu açıkladı.

Proje kapsamında, mahalleler arası ulaşımı 20 kilometre kısaltacak bir yolun inşa edilmesi planlanıyor. Bu yol, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp, orman yangınlarına daha etkin müdahale edilmesini sağlayacak ve kırsal bölgelerdeki tarımsal üretimi canlandırarak, düzensiz göçün önüne geçilmesine katkıda bulunacak. Göktepe Mahallesi’nin Jandarma Karakolu, Tarım Kredi Kooperatifi, Orman İşletme Şefliği, İlköğretim Okulu, Aile Hekimliği, 112 Acil Merkezi ve yeni zeytinyağı fabrikası gibi birçok kamu hizmetini bünyesinde bulundurduğunu belirten Şahin, Göktepe’nin bölgesel kalkınmada merkezi rolünü sürdüreceğini ifade etti.