Görenler şaşkına döndü: Şarkıcı Mehmet Çevik konsere tabutta çıktı

05 Haziran 2022 Pazar, 09:12

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosundaki konserde şarkıcı Mehmet Çevik, seyirciler için hazırladığı özel gösterisini sundu.

Sahneye, tekerlekli düzenek üzerine dikey bir şekilde yerleştirilen tabutun içinde alınan şarkıcı, dansçılar eşliğinde bunun içinden çıktı.

Bir süre dansçılarla gösterisini sunan Çevik, daha sonra sevilen şarkıları Bursalılarla seslendirdi.

"SAHNEYE ÇIKMAK HAYATA DÖNMEK GİBİDİR"

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan şarkıcı, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahneye çıkmayı çok sevdiğini, bunun onun için yeniden hayata dönmek olduğunu söyledi.

Sahnede yaşama dönme temsilini gösteriyle sunduklarını aktaran Çevik, sonraki konserlerinde daha büyük sürprizler yapacağını da aktardı.



