Grevler nedeniyle ertelenmişti.. Beyond the Spider-Verse'ün vizyon tarihi ile ilgili güncelleme

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:37

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:37

Yaşanan SAG-AFTRA grevleri nedeniyle Spider-man'in yeni filminin erteleneceği kesinleşmişti. Hayranların tarafından gösterilen tepki yağımcılar Phil Lord ve Chirstopher Miller'ı açıklama yapmaya itti.

Lord ve Miller, "Spider-Man: Into the Spider-Verse"ten bu yana filmlerin yapımcılığını ve yazarlığını üstleniyor. İlk filmin kazandırdığı Oscar'ın ardından gelen "Across the Spider-Verse"in sonu devam filmine açık kapı bırakmıştı.

İkinci filmin vizyona girmesinin ardından yapılan açıklamalar yeni filmin 2024 yılında vizyona gireceği yönündeydi. Yapımcılardan net bir tarih gelmeyerek "belirsiz bir tarihe" ertelendiği söylendi. Böylece hayranlar tarafından beklenen tarih 2025 yılına ertelendi.

Yapımcılar; Lord ve Miller, geçtiğimiz günlerde Digital Spy'a konuştu. Yapılan açıklamada net vurguyla söylenen cümle "film hazır olduğunda" vizyona gireceği şeklindeydi. Hatta Lord, "Şimdiden bunun üzerinde sıkı bir şekilde çalıştığımızı ve harika hale getirmek için gereken zamanı ayıracağımızı söyleyebilirim." dedi.

Yapımcılar tarfından hala net bir tarihin verilmemesi filmle 2024 yılında buluşma ihtimalini suya düşürdü...