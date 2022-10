Güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

29 Ekim 2022 Cumartesi, 00:05

Dans Eden Ağaç / Fulya Yılmaz / Resimleyen: Büşra Çakmak / Tekir Kitap / 68 s. / 7+ / 2022.

Doğanın seslerini, renklerini, kokularını, nerdeyse tüm inceliklerini dilin en kırılgan, en çocuksu sesleriyle buluşturuyor Fulya Yılmaz. Şiirin evreninden derlediği havayla, şiir kaygısına düşmeden, yakaladığı kendisine özgü söyleme biçemiyle çocuklarımızı dört mevsimin en güzel anlarına; kuşların, ağaçların, börtü böceğin kimi an şaşırtan, kimi an sevgi uyandıran dünyasına götürüyor. Ustaca ördüğü dizelere emanet ettiği; doğallık, yalınlık, incelikle yarattığı şiirdünya her şiirde başka, her şiirde yeniden ışılıyor. Dans eden ağaç, derken de bütün ağaçları/ o güzelim doğayı şiire ve çocuklara emanet ediyor.





Beklenmedik Bir Işık / José Saramago / Resimleyen: Armando Fonseca / Çeviren: Emrah İmre / Kırmızı Kedi Çocuk / 124 s. / 9+ / 2022.

Nobel ödüllü yazar Saramago’dan enfes bir yolculuk öyküsü. Fonseca’nın benzersiz resimlerine öyküyü Portekizceden dilimize aktaran Emrah İmre’nin akıcı anlatım da eklenince usta yazarın öyküsü, iç içe geçmiş düş yolculuklarıyla akıp gidiyor. Kahramanımız, çoban çıraklığı yaptığı iki olağanüstü günün ve onların arasında, kocaman bir ayın ışıltılı kıldığı geceyi anlatırken aslında “yitik cennet efsanesi”ni anlatıyor. Zorlu keçiyolları izlenerek, bir gece ahırda konaklanarak tamamlanan yolculuk, yarattığı düşsel sıcaklığın yanında asıl değerli olanın doğanın kendisi ve doğallık olduğunun da altını çiziyor.





Jack ve Kaybolan Zaman / Stéphanie Lapointe / Resimleyen: D. Côte-Lacroix / Çeviren: Elif Şiir Şentekin / Çınar Yayınları / 96s. / 10+ / 2022.

2019 yılında Kanada Edebiyat Ödüllerinde birinciliğe değer görülen “Jack ve Kaybolan Zaman” kederli bir sevgi öyküsü. Çıkardığı kederli, hüzün dolu yolculukta; akıp giden zamanı, seçimlerimizi, değer atfettiklerimizi, bekleyişlerimizi, özlemlerimizi ve elbette bir bütün olarak hayatı tartışıyor. Kararlılıkla inat, sabırla bekleyişlere eşlik eden boşluk duygusu ve çözümün getireceğini umduğumuz rahatlık. Başka hiçbir kaptana benzemeyen Jack’i ve onun asla vazgeçmeyişini aktaran öyküsünü seveceksiniz. Resimleme ve tasarımda sergilenen başarıyı çevirinin bütünlediğini, öykünün yaş sınırına sığmadığını da anımsatalım.

Anımsıyorum / Jeanne Willis / Resimleyen: Raquel Catalina / Çeviren: Ceren Ceylan / Bilgi Yayınevi / 32 s. / 3+ / 2022.

Unutmak da bize özgü. Zaman zaman hepimizin başına geliyor. Ve hoşgörü rüzgarıyla dolduruveriyoruz unutmaların boşluğunu. Ne ki bir rahatsızlığın yarattığı sonuçsa unutmalarımız orada daha çok aranıyor anlayış, hoşgörü, sevgi. George’un büyükannesinin hatırladıklarından daha çok unuttukları. Arada torununu da başka birisi sandığı oluyor. Ama George, büyükannenin rahatsızlığını, yazıp oynadığı oyunların sıcaklığına terk ediyor. Sevginin gücünün derinden duyumsandığı bu kısacık öykü, merak pencereleri kocaman küçük çocuklar için de şirin bir yolculuk sunuyor. Öyküyü dilimize aktaran Ceren Ceylan’ın başarını da anmsatalım.