Gürol Sözen, yeni projesi sergi ve müze ile sanatseverlerle buluşacak

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Bebek semtinin yokuşları bitmez... Bugün çıktığımız yokuşun sonunda bizi ressam, yazar, heykeltıraş, sanat tarihçisi Gürol Sözen bekliyor. Heyecanlı, mutlu, gururlu... Bugüne kadar yaptığı işleriyle, başarılarıyla anılan usta ressam, yeni bir sergi hazırlığında çünkü.

Yokuşun sonunda bizi evinde ağırlıyor usta. Evinin alt katı atölyesi. Masanın üstünde sayamadığım kadar çok fırça, renk renk boyalar. Bir ressamın nasıl olursa atölyesi, işte aynen öyle. İşine sevdalı Sözen. Gözlerinden mutluluk yayılıyor eserlerini anlatırken. Üniversitelerde daha önce “Çağlar Boyu Güzeli Arayış” dersleri de veren usta, her yapıtında da güzeli arıyor. Yapıtlarında titizlikle çalışan Sözen, en büyük amacının gelecek kuşaklara ‘Kurtuluş Savaşı'nı anlatmak olduğunu söylüyor.

KORKU VE UMUT

Yapıtlarında insan yüzlerine, atlara ve kuşlara yer veren sanatçı, korkuyu ve umudu bir arada anlatıyor aslında. Mavi tonlarında uçan kuşlarda umudu, atlarda özgürlüğü görüyoruz. İnsanların yüzündeki korku ise bu savaş kolay kazanılmadı diyor adeta.

Sözen, Cumhuriyetin yaklaşan 100. yılı nedeniyle ve uzun süredir üzerinde çalıştığı yapıtlarıyla yeniden resimseverlerle buluşacak. İlk olarak 1972-73 yılları içinde Ankara ve İstanbul’da açtığı “Destan” adlı sergilerinde yer alan, aslında tümü özel koleksiyonlarda olan 60 yapıt yani yeniden yorumladığı resimler iki kent ve bir müze, 2022 ve 2023 yılı projesi olarak hayata geçirilecek.

Sözen, “1919 /23 DESTAN ve ONLAR sergisinin ilk ayağı olarak İstanbul Ortaköy’deki 16. yüzyıla ait bugün sanat galerisi olarak kullanılan Mimar Sinan Kethüda Hamamı'nı düşündüm. Burada sergiyi ağustosta açacağız diye planlıyoruz. Sonrasında, 29 Ekim'de Ankara Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Galerisi'nde olacak. Bu iki sergiden sonra Mudanya’da, Mudanya Belediyesi’nce koruma kapsamına alınan, tescil edilmiş 18. yüzyıla ait Mütareke Meydanı çevresindeki bir konakta sergilenecek sergi. Serginin yapıldığı konak ise sonra müze olacak. Müzenin adı ise; 1919 /23 DESTAN ve ONLAR/ Gürol Sözen müzesi olacak” diyor.

GELECEK KUŞAKLAR İÇİN

Sözen amacının, Kurtuluş Savaşı’nın bu destanını yeniden yorumlamak olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Günümüz ve gelecek kuşaklar adına. Bir bakıma 50. yıldan beri hiç ara vermediğim bir çalışma. Sergiler sonrası eserlerin önemli bir sivil mimarlık örneği bir konağın bu amaçla restore edilmesi çok önemli. Sergiler ve müzedeki eserler bir belgesel film gibi kurgulanacak.

Kurtuluş Savaşı’nın en can alıcı mücadeleleri bu yıllar arasında gerçekleşti. Korkunun, endişenin hâkim olduğu yıllardı. Bu mücadeleyi ve o yılları anlatmayı ben bir görev olarak üstlendim, bir sorumluluk. Çünkü, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir belgeselimiz de yok! Fransa’da, Rusya’da bazı görüntüler var Kurtuluş Savaşımızdan kalan. Ancak bir araya getirilmemiş. Bunun da bir an önce yapılması gerekiyor. Genç kuşakların görmesi, izlemesi lazım. Her sanatçının da bunu yorumlaması gerekir; müzisyeninden ressamına, heykeltıraşından yönetmenine... Ben bunun için bu projeyi yapıyorum ve önemsiyorum” diyor.