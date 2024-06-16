Yayınlanma: 16.06.2024 - 23:41

Güncelleme: 16.06.2024 - 23:41

Yönetmenliğini Ali Taner Baltacı'nın yaptığı "Hadi İnşallah" ilmi televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Hadi İnşallah filminin konusu ne? Hadi İnşallah filminin oyuncuları kimler? Hadi İnşallah filmi nerede çekildi?

HADİ İNŞALLAH NEREDE ÇEKİLDİ?

2014 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Ali Taner Baltacı'nın üstlendiği "Hadi İnşallah", çekimlerini İzmir'de gerçekleştirdi.

HADİ İNŞALLAH KONUSU NE?

PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır...