Haftanın en çok izlenen Türk filmi 'Ah Be Birader' oldu

13 Eylül 2022 Salı, 11:50

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ahmet Kapucu’nun yaptığı filmin tamamı İstanbul yer alan 20 farklı mekanda çekildi. Film için birçok mekan yeniden tasarlandı.

ROL İÇİN 17 KİLO VERDİ

Filmdeki Orhan rolü için oyuncu Ufuk Özkan tam 17 kilo verdi ve kendisi için bir hurda mezarlığı yeniden düzenlenerek yaşam alanına dönüştürüldü.

Anıl İlter ise film boyunca burnunda sargı ve tamponla dolaştı. Film için tüm karakterlere özel kostümler tasarlandı. Filmin müziklerini ise son dönemde başarılı işlere imza atan Toygun Tosunoğlu ve Ömer Taşkın yaptı.

İKİ KARDEŞİN HİKAYESİ

Başrollerini Ufuk Özkan ve Anıl İlter’in paylaştığı film, bir aile hikayesi olarak, birbirinden kopmuş bir abi ve kardeşin yeniden aile olma çabasını hikayenin merkezine alıyor.

Sevdikleri kadınlar tarafından terk edilen iki kardeş, yollarının kesişmesi ile yeni bir maceraya atılıyor.

Ali gerçek bir beyaz yakalı, hayatının en önemli gününde en önemli teklifini yapacakken başına olmadık işler geliyor ve olaylar gelişiyor.

ŞANSSIZLIK DİZ BOYU!

Önce sevgilisi terk ediyor, ardından gaspa uğruyor, sonrasında evi yanıp kül oluyor ve en sonunda da bir bu eksikmiş gibi trafik kazasına uğruyor.

Şanssızlıkta sınırları zorlayan Ali, hikayenin devamında başına gelen her şeyden ve herkesten intikam almak istiyor.

Bunun için de hayattaki tek akrabası, abisi Orhan’dan yardım istiyor.

İŞLER BİR TÜRLÜ İSTEDİKLERİ GİBİ GİTMİYOR

Orhan gündüzleri tamircilik, geceleri de tahsilatçılık yapan bir ağır ağabey.

İkili yeniden bir araya geldiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

Ali bu macerada hep ayak bağı olurken, Orhan ise kardeşinin kendisine benzetmemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ancak macera her ikisinin de istediği gibi gitmiyor...