Haftanın güncel çocuk kitapları...

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 00:02

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 00:02

Dünyanın Son Yumurtası / Ahmet Önel / Resimleyen: Oğuz Demir / Elma Çocuk / 48 s. / 8+ / 2022.

Yumurta yemek istediniz. Ya da açtınız dolabın kapağını, artık ne varsa dediniz ama bir tek yumurta kalmış. Eh, onu omlet yapmak en iyisi. Tam tezgâha koyup hazırlık yaparken bir ses duydunuz. O da nesi? Konuşuyor mu bu yumurta? Evet. Çünkü dünyanın son yumurtası o! Yalnız ve yaşlı Bahtiyar Amca’nın başına gelen de bu işte. Hayatın içinden bir dostluk öyküsüdür aslında Ahmet Önel’in masala sakladığı. Hayat bizi her zaman şaşırtır ve hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir. Oğuz Demir’in başarılı resimlerine de vurgu yapalım.

Muhammed Ali / Hüseyin Keleş / Resimleyen: Süleyman Özkonuk / Eğlenceli Bilgi Yayınları / 160 s. / 8+ / 2022.

Alanında ya da rastlantıyla da olsa seçtiği yolda başarı kazanmış insanların öyküsü her zaman çeker ilgimizi. “Kelebek gibi uçan, arı gibi sokan” boksör Muhammed Ali yalnızca ringlerdeki tavrıyla önemli ya da büyük değildi. Ringlerin dışındaki yaşamı da zorlu mücadelelerin tarihinde önemli sayfalar olarak yer alıyor. Spor, toplumsal yaşam ve sağlık alanlarındaki bu uzun erimli mücadelenin resimli öyküsünü okumak için iyi bir fırsat bu yapıt.

Ada’nın Ejderhaları / Frances Stickley / İllüstrasyonlar: Annabel Tempest / Timaş Çocuk / 32 s. / 6+ / 2022.

Kahramanımız Ada’nın ejderhalarıyla tanışınca siz de kendi ejderhalarınızı düşüneceksiniz. Sahi kaç ejderhanız var? Kaçı hâlâ sizinle? Hiç sizi terk eden oldu mu? Ya da hepsine gereksinim duyduğunuz oluyor mu? Ada’nın tam altı ejderhası var: Üzgün, Öfkeli, Korkak, Sakin, Mutlu ve Cesur... Üstelik hepsi de renkli! Bir gün, her ne olmuşsa Ada, ejderhalarından Korkak, Üzgün ve Öfkeli`yi artık yanında istemez. Duygularımız hem de hepsi her an bizimle midir? Ada’nın ve bizim de ejderhalarımızın hepsine her an ihtiyacımız olabilir mi?

Gak Gak Gaaak / Nefise Abalı / Resimleyen: Eren Erdoğan / Nar Yayınları / 16 s. / 3+ / 2022.

Sanırım bilmeyenimiz yoktur “Tilki ile Karga” masalını. Fabl türünün büyük ustası La Fontaine’in, aslında insanın hallerini sergilemek, değerlendirmek için hayvan karakterleri sahneye çıkardığı masalları arasında yer alır Nefise Abalı’nın Ezop ve La Fontaine’e ithaf ederek yeniden yorumladığı “Tilki ile Karga”. Dönemin yaklaşımını sergileyen yapıtlara zaman içinde benzer eleştirel yaklaşımlar hep yöneltilmiş, masal kahramanları yeni bir bakış açısıyla yorumlanmıştır. Abalı da aslında karganın haksızlığa uğradığını düşünerek yaklaşıyor anlatıya.

Neşe’nin Yıldızları / Melek Turgay / Resimleyen: Merve Altınöz / Floki Çocuk / 80 s. / 8+ / 2022.

Melek Turgay, Anadolu’nun bir ucundan, Mardin’den, başka ve uzak bir köşesine uzanan bir iç göç olgusunu ele alıyor. Neşe tutkundur yıldızlara; her gece kucaklar onları, oyuna çağırır, sever ışıltılarını arada bir kayışlarını. Ama bir gün yolu, köyünden çok uzaklara, İstanbul’a uzanır. Köyünün ne o rengârenk güzelliği ne karlardan armağan beyazlığı vardır o kocaman kentte. Ya yıldızlar? Onlar nerelere saklanmış olabilir? Yitip giden yalnızca yıldızlar mıdır? Ya geride kalanlar?