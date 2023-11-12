HDF'den Münih'te 'Cumhuriyet' paneli

Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federsayonu (HDF), Münih'te "Dünüyle, bugünüyle cumhuriyet" paneli düzenliyor.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.11.2023 - 16:39
HDF'den Münih'te 'Cumhuriyet' paneli
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Türkiye'de insan haklarına dayalı eksiksiz bir demokrasiyi, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini savunan HDF, Almanya'nın Münih şehrinde  "Dünüyle, bugünüyle cumhuriyet" konulu panel düzenliyor. 13 Kasım saat 19.00'da  Schwanthalerstr. 80, 80386 München adresindeki Einewelthaus adresinde yapılacak panelde CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş konuşmacı olacak. 


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