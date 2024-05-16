'Her Renk Zenginliğimizdir' resim sergisi Kartallı sanatseverlerle buluştu
Kartal Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün mayıs ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Her Renk Zenginliğimizdir” resim sergi, sanatseverler ile buluştu.
Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi fuaye alanında açılan “Her Renk Zenginliğimizdir” sergisinde, 23 sanatçının 92 eseri görücüye çıktı.
UMDER tarafından organize edilen ve üç yıl süren çalışmaların ürünü olan sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.
UMDER, dünyanın ve Türkiye’nin ünlü ressamlarının hayatlarını ve resim akımlarını ders programı şeklinde işleyerek resim kültürünü yaymaya devam ediyor.
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