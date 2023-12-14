Her Şey Akar: Bir Gençlik Parkı Belgeseli'nin özel gösterimi, izleyicisiyle buluşacak
Her Şey Akar: Bir Gençlik Parkı Belgeseli'nin özel gösterimi 25 Aralık'ta yapılacak.
Ankara Gençlik Parkı'nın geçmişini anlatan "Her Şey Akar: Bir Gençlik Parkı Belgeseli", özel gösterimle izleyicisiyle buluşacak. Mareliber Yapım tarafından hazırlanan belgeselin yönetmen koltuğunda Deniz Şengenç Tunca'nın oturuyor. Belgeselin kadrosunda ise Ali Cengizkan, Aydın Afacan, Ayla Aksoyoğlu, Derya Köroğlu, Filiz Yenişehirlioğlu, İlhan Tekeli, Metin Gültan, Metin Yurdanur, Rengim Gökmen ve Zeynep Uludağ yer alıyor. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) 25 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte başkent sevdalıları buluşacak. Farabi salonunda yapılcak etkinlik, 18.00'de başlayacak. Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla yapılan belgeselin özel gösterimi ise 19.00'da gerçekleşecek.
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