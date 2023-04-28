‘HOP’ gururla sunar!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Bakırköy semti denildiğinde akla gelen ilk şey sanatçılar olur. Sanatın ve sanatçıların semti Bakırköy’de önceki gün yeni bir kültür sanat merkezi açıldı. Bakırköy’de yaşayanlar iyi bilir Eski Avşar Sineması’nı... Ben ilk filmimi orada seyrettim. Çocukluğumun anıları ile dolu olan Avşar Sineması’nın bir sanat merkezine dönüşmesi benim gibi birçok Bakırköylüyü de mutlu etti. Yeni adı: House Of Performance (HOP), tiyatro, müzik, sinema alanında çok amaçlı bir kültür sanat merkezi... Ayrıca merkezde yıl boyunca birbirinden farklı tiyatro oyunlarıyla, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının yön vereceği atölyeler, oyunculuk, yazarlık ve çağdaş medya araçları üzerine çeşitli eğitimler de yer alacak.

SANATÇILAR...

Uluslararası festivallere de ev sahipliği yapacak olan sanat merkezi önceki gün Zuhal Olcay konseriyle ve Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Prof. Mehmet Sungur, Senay Gürler ve Semih Saygıner, Açelya Akkoyun, Akasya Aslıtürkmen, Ümit Kantarcılar, Derya Artemel, Ersin Korkut, Gonca Vuslateri, Ayşe Erbulak, Özden Özgürdal, Renan Bilek, Ahu Türkpençe, Mehmet Çelik, Tamer Levent gibi çok sayıda sanatçının katılımıyla açıldı.

HEDEFLER!

7’den 70’e, herkesi kuşatacak ve kapsayacak bir yapı oluşturan ekibin başında yatırımcı, yönetim kurulu başkanı Harun Türk, yönetim kurulu üyeleri Hakan Haksun ve Bosna Altın yer alıyor. Sanat kısmı ise Özen Yula’ya emanet. Genel sanat yönetmenliğini sürdürecek olan Özen Yula ile hedefleri üzerine sohbet ettik. Yula, “Bakırköy’deki, seyircinin rahatça gelebileceği, evi gibi hissedeceği, çocuklarının da tiyatro eğitimi alabileceği, farklı teatral ve müzikal gösterilerin olduğu, ana akıma olduğu kadar, genç tiyatrolara da yer açan bir mekân olarak düşündük, tasarladık” diyor. Sürekli üreten ve yeniliklere her zaman açık bir yazar, yönetmen olan Yula, sanat merkezinde de yenilikleri hedefliyor. Yula, “Alt katı, sahnenin yapısı itibarıyla da genç işlere, kabare tarzı çalışmalara, varyete, stand up’lara. En altta iki tane sinema salonumuz var. Bu sinema salonunda farklı sinema anlayışlarına açık, sadece ana akıma değil, sinema sanatında yer edinmiş sinemaları da sunacağımız, belki bazı açılışları yapacağız, bazı filmlerin galalarını yapacağımız bir mekâna dönüştürdük. Program seçiminde de özellikle şuna dikkat ettik: Bu işteki saygın isimleri, bu işin ustalarını, mümkün olduğu kadar, mayıs ve haziran aylarında konuk etmeye karar verdik” diyor.

Sanata düşkün olan bu bölgenin insanının sanatla yüz yüze kalacakları, eğitim ve kültür sanat yapısı perdelerini 2 Mayıs akşamı, “Aşkım Kapışmak ile İlişkiler Üzerine Sohbet’’ gösterisiyle açacak. 3 Mayıs Çarşamba akşamı ise Two Turkısh Tenors adlı müzikale ev sahipliği yapacak. 17 Mayıs’ta ise mekânın kendi prodüksiyonu olan ve Yula’nın yönettiği Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel, Ümit Kantarcılar’ın sahne aldığı Donald Margulies’in “Dostlarla Akşam Yemeği’’ adlı oyun prömiyer yapacak.

Yıl boyunca House Of Performance’nın sinema salonlarında özel gösterimler ve küçük festivaller düzenlenecek, akustik konserlerle sanatseverlere farklı performanslar sunacak.

Yula, “Sadece Bakırköy içinde değil, Florya, Yeşilköy, Ataköy her yer için geçerli. Benim genel sanat yönetmeni olarak hedefim bu! Çünkü kültür sanat hep üvey evlat olduğu için biz de, biz de ‘öz evladınızız’ demek istiyoruz” diyor.

HOP, Songül Öden, Ali Poyrazoğlu, Nilgün Belgün, Sumru Yavrucuk, Deniz Çakır, Özge Borak, Süheyl ve Behzat Uygur, Nevra Serezli, Aşkım Kapışmak ve Reha Özcan gibi Türkiye’nin önemli sanatçıların oyunlarıyla sanatseverlerin yeni buluşma noktası olacak gibi görünüyor.

Fotoğraflar: Vedat Arık