House of the Dragon'un ikinci sezonun çıkış tarihi belli oldu

Yayınlanma: 03.11.2023 - 12:28

Güncelleme: 03.11.2023 - 12:28

HBO, ilgiyle beklenen dizisi House of the Dragon'ın ikinci sezonunun prömiyer tarihini açıkladı. New York'ta gerçekleşen bir etkinlikte HBO kanal şefi Casey Bloys, önemli bir haberi paylaştı. Bloys, henüz yayınlanmayan bir tanıtım fragmanı ile birlikte 2. Sezon'un prömiyerinin 2024 yazının başlarında olacağını doğruladı.

Bununla birlikte, Bloys, Game of Thrones'un bir yan hikayesi olan "A Knight of the Seven Kingdoms"ın çekimlerinin önümüzdeki ilkbaharda başlayacağını açıkladı. Ayrıca "The Hedge Knight" adlı dizinin çekimlerine de ilkbaharda başlanacağını ve bu projenin devam eden SAG-AFTRA grevinin sona ermesini beklediğini ifade etti. "A Knight of the Seven Kingdoms", Game of Thrones serisinin olaylarından bir yüzyıl önce geçiyor ve Sör Duncan ile yaveri Egg'in maceralarını anlatıyor.

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NEDİR?

House of the Dragon, George R.R. Martin'in eserlerine dayanan Game of Thrones'un özgün dizi serisinden yaklaşık 200 yıl önceki olayları anlatıyor. Hikaye, Yedi Krallığın birleşmesinin ardından Westeros'daki Targaryen hanedanını takip ediyor.

House of the Dragon'un ilk sezonu, 23 Ekim 2022'de sona erdi ve izleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Dizi, Game of Thrones evrenine yeni bir soluk getirdi.

HAYRANLAR CERSEİ DİZİSİ İSTİYOR

Game of Thrones hayranları, Lena Headey'in Cersei Lannister karakteri için farklı bir son istediğini öğrendi. Headey ayrıca, House of the Dragon'u izleyemeyecek kadar "tuhaf" bulduğunu ve Game of Thrones'u özlemediğini açıkça belirtti.