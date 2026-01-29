İDOB, Mozart'ın başyapıtı 'Don Giovanni'yi AKM Sahnesi'ne taşıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.01.2026 11:40:00
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Mozart’ın ölümsüz eseri “Don Giovanni” ile opera tutkunlarını ağırlayacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, kara komedi ile trajediyi buluşturacak, insan doğasının karanlık ve aydınlık yönlerini gözler önüne serecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Avusturyalı müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü operası “Don Giovanni”yi sahneye taşıyacak. Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan “Don Giovanni”, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergileyecek. Ruhsal ve dünyevi arzular, komedi ve trajediyle birlikte Mozart’ın dehasıyla birleşecek. Eser, kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, çapkın bir İspanyol asilzadesi olan Don Giovanni'nin maceralarını mizah ve trajediyi harmanlayarak seyirciye aktaracak. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı ve Christian Blex yönetecek. 

Don Giovanni– İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 5, 7 ve 11 Şubat'ta Türk Telekom Opera Salonu’nda.

