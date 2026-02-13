İDSO DenizBank Konserlerinde 'Konçerto Grosso' prömiyeri yapılacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında şef Antonio Pirolli yönetiminde Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki'nin eserini Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde, Penderecki'nin "Konçerto Grosso" adlı eseri Türkiye'de ilk kez seslendirilecek.

DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği konserler serisindeki bu özel gecede, orkestranın çellistleri Yılmaz Bişer, Çağlayan Çetin ve Esin Taşkın solist olarak sahne alacak.

Konserin ilk bölümünde icra edilecek ve üç viyolonselin ön planda olduğu Konçerto Grosso, solistler ile orkestra arasında güçlü bir müzikal diyalog sunuyor. Eser, Penderecki'nin çağdaş müzik dili ile geleneksel form anlayışını bir araya getiren önemli yapıtları arasında gösteriliyor.

Programın ikinci bölümünde ise Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Linz" olarak bilinen 36. Senfonisi icra edilecek. Mozart'ın Avusturya'nın Linz kentinde geçirdiği kısa sürede bestelediği senfoni, klasik dönem repertuvarının öne çıkan eserleri arasında yer alıyor.