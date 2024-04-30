İKSV düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali’nde ödülleri dağıttı: En iyisi ‘Yurt’

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

İstanbul Film Festivali, bu yıl da sinemaseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Ödüllü filmlerin izleyiciyle buluştuğu festival, iki dünyaca ünlü sinemacıyı, yönetmen Wim Wenders ve ödüllü oyuncu Koji Yakusho’yu ağırladı. İki isim ilk kez geldikleri İstanbul’a duydukları hayranlığı belirtmelerinin yanı sıra Wenders sinemacılarla bir sinema sohbeti gerçekleştirdi. Yakusho ise kapanış töreninde Tereddüt Çizgisi filmiyle en iyi kadın oyuncu seçilen Tülin Özen’e ödülünü sundu.

43. İstanbul Film Festivali’nin kapanış törenini, önceki yılların aksine geçen yıl olduğu gibi festivalin direktörü Kerem Ayan sundu. Ayan’ın törende ilk söylediği söz “Daha büyük salonlar istiyoruz, buradan tüm yetkililere sesleniyorum” oldu. Festival direktörü Ayan, Dünya Dans Günü etkinlikleri nedeniyle Cemal Reşit Rey’i kullanamadıklarını dile getirdi. Türkiye’nin en büyük şehrinin festivali davetlilerin merdivende oturduğu, fuayede sıkışıp kaldığı bir törenden daha fazlasını hak ediyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Atlas Sineması’nı hizmete sunmaktan başka elinden bir şey geliyor olmalıydı, o da olmadı.

İŞTE KAZANANLAR

Festivalde kazanan yapım ve isimler şöyle:

ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ: l En İyi Film: Yurt (Nehir Tuna). l Jüri Özel Ödülü: Bildiğin Gibi Değil (Vuslat Saraçoğlu). l En İyi Yönetmen: Selman Nacar (Tereddüt Çizgisi). l En İyi Kadın Oyuncu: Tülin Özen (Tereddüt Çizgisi). l En İyi Erkek Oyuncu: Alican Yücesoy & Serdar Orçin (Bildiğin Gibi Değil). l Senaryo: Vuslat Saraçoğlu (Bildiğin Gibi Değil). l Görüntü Yönetmeni: Florent Herry (Yurt). l Sanat Yönetmeni: Nadide Argun van Uden (Beraber). l Kurgu: Naim Kanat (Bildiğin Gibi Değil). l Müzik: Doğan Duru (Son Hasat). l En İyi İlk Film: Büyük Kuşatma - Sinan Kesova. l Mansiyon Ödülü: Başlangıçlar - Ozan Yoleri. l FIPRESCI Ödülü: Tereddüt Çizgisi.

ULUSLARARASI YARIŞMA ÖDÜLLERİ: Altın Lale Ödülü: Sonsuza Dek (ForeverForever) - Anna Buryachkova. Jüri Özel Ödülü: Tatlı Rüyalar (Sweet Dreams) - Ena Sendijarevic. FIPRESCI Ödülü: Sonsuza Dek (Forever-Forever).

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI ÖDÜLLERİ: En İyi Belgesel: Dargeçit - Berke Baş. Mansiyon Ödülü: Domates Biber Depresyon - Aybüke Avcı. Genç Usta Ödülü: İstif (Hoard) - Luna Carmoon

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ: En İyi Kısa Film: Eksi Bir - Ömer Ferhat Özmen. Mansiyon Ödülü: Zarafet ve Şiddet Arasında - Şirin Bahar Demirel. FIPRESCI Ödülü: Beyaz Dağın Çocukları - Yalçın Çiftçi.

ONAT KUTLAR ÇALIŞTAYI'NIN İKİNCİSİ FESTİVALDE YAPILDI

Bu yılki festivalin en önemli etkinliklerinden birisi de ilki 2022 yılında İngiltere’de düzenlenen Onat Kutlar Çalıştayı’nın ikincisinin düzenlenmesi oldu. Türkiye kültürünün önde gelen aydınlarından ve sanatçılarından bombalı bir saldırıda yaşamını yitiren yazarımız Onat Kutlar’ın yaşamına ve yapıtına odaklanan bu çalıştay üç temel eksende ilerledi: Edebiyat, sinema, aydın sorumluluğu. Yedi oturum ve yönetmenliğini Önder Esmer’in yaptığı bir belgesel gösteriminden oluşan program çerçevesinde otuza yakın sanatçı, akademisyen, kültür insanının konuşmacı olarak katılımıyla Onat Kutlar ve onun mümkün kıldığı sanatsal ve kültürel açılımlar gündeme getirildi, tartışıldı. Gazetemizin de yazarlarından olan Kutlar’la ilgili Adnan Özyalçıner, Cevat Çapan, Latife Tekin, Gündüz Vassaf, Jak Şalom, Burçak Evren gibi dostları tanıklıklarını anlattı... Onat Kutlar’ın kültür ve sanat mirasını koruyacak ve işleyecek bir Onat Kültür Enstitüsü’nün imkânının dile getirilmesiyle çalıştay sona erdi.