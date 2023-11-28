İKSV Tiyatro Festivali İstanbul Mon Amour ile bitti

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:44

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:44

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri sponsorluğunda düzenlendi. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenen festival, Türkiye’den ve yurtdışından toplam 20 tiyatro, performans ve dans gösterisini, iki yakalı İstanbul’un 15 farklı mekânında ağırladı. Festival önceki akşam Beyoğlu’nun üç Fransızca eğitim veren tarihi okulunda peş peşe izlenen “İstanbul Mon Amour” gösterisiyle bitti.

İSTANBUL HİKÂYELERİ

Adından da anlaşılacağı gibi yazar, yönetmen Ahmet Sami Özbudak’ın gerçekleştirdiği bu projede, güzel ve acı pek çok anıyla yüklü tarihi şehir İstanbul’un, bazısı adı geçen okullarda geçmiş/geçmesi mümkün olaylarından esinlenen hikâyeler sahnelendi. Özbudak’ın aralarında yönetmen yardımcısı Kerem Pilavcı, dramaturg ve yazar Münip Melih Korukçu’nun da olduğu yaratıcı ekip ve usta oyuncuların emeğiyle kurguladığı, süresi 10 ile 40 dakika arasında değişen oyunlardan oluşan bu projesi kısa aralıklarla toplam 7 saat sürdü.

ANLAMLI ESER

Işıl Kasapoğlu’nun ilk kez geçen festivalde sahnelediği ve farklı yönetmenlerle gelecek festivallerde de işlenecek olan projenin bu yıl en anlamlı işi, “Kalemimin Sapını Gülle Donattım” kitabından Okan Bayülgen’in Tevfik Fikret salonunda seslendirdiği bölümlerle Galatasaray Liseli büyük aktör Ferhan Şensoy’un hatırlatılması oldu. Özbudak’ın yazıp, yönettiği Bülent Emin Yarar’ın cellat karakterini ustalıkla yorumladığı 40 dakikalık tek kişilik oyun “Bab” ise, başlı başına bir tiyatro oyunuydu. Projenin kurguyla gerçek arasındaki çizgisini Özbudak’ın yazıp, yönettiği “Ateşbazlar”da Fehmi Karaarslan ile efsane oyuncu Meral Çetinkaya gösterdi.