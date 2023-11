Indiana Jones'un gömleği yüz binlerce dolara alıcı bulmayı bekliyor

Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:00

09.11.2023

Harrison Ford'un canlandırdığı Indiana Jones karakteri, film serisindeki aksiyon sahneleri kadar kostümüyle de hafızalarda. Indiana Jones'un gömleği şimdi müzayedede yüz binlerce dolara alıcı bulmayı bekliyor.

1980'de 20 milyon dolar bütçeyle çekilen, dünya çapında 400 milyon dolara yakın hasılat yapan ilk Indiana Jones macerası "Kutsal Hazine Avcıları" bu kez kayıp gömlek haberiyle gündemde.

Bir hayır kurumu ve eBay aracılığıyla yok pahasına el değiştiren Indiana Jones'un "kayıp" gömleği, 42 yıl sonra şaşırtıcı bir fiyata alıcı bulmaya hazırlanıyor.

Müzayedeciler gömleği adli olarak inceledi ve orijinalliğini kanıtladı. Indiana Jones'un meşhur bej gömleğine 185 binle 369 bin dolar arasında fiyat biçildi.

Filmdeki meşhur bej gömleğin, İngiltere merkezli müzayede evinde 369 bin dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

Yetkililer, gömleğin meşhur filmde kullanıldığını bilen biri tarafından hayır kurumunda keşfedildiğine ve daha sonra satışa çıkarıldığına şaşırdıklarını açıkladı.

Steven Spielberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu, George Lucas ve Philip Kaufman'ın hikayesinden uyarlanan film, 1981'de vizyona girmiş, 1982'deki Oscar töreninde tam dört ödül kazanmıştı.

Filmin beşincisi, "Indiana Jones and the Dial of Destiny" adıyla haziran ayında beyazperdedeydi. 80 yaşındaki Harrison Ford, ünlü maceracı ve arkeoloji profesörü Indiana Jones karakterine son kez hayat verdi.