İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstiklal Caddesi’nde ziyaretçilerini bekliyor

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 03:00

Müzenin açılışı nedeniyle İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ev sahipliğinde bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra kültür sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından konuklar katıldı.

‘GELECEĞE KÜLTÜR MİRASI’

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Atatürk’ün tam bağımsızlığa ulaşmak için elzem olduğunu düşündüğü iktisadi bağımsızlığı temin etmek için atılan ilk adımlardan biri olan ve Cumhuriyetin bir yaş küçük kardeşi diye tabir ettiğimiz Türkiye İş Bankası, böyle anlamlı bir dönemde Resim Heykel Müzesi’ni ülkemize armağan ediyor. Kıymetli bir hafızayı, kültür mirasını geleceğe bırakıyor.”

KOLEKSİYON İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, Hoca Ali Rıza’dan İbrahim Çallı’ya pek çok sanatçının 2 bin 700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Türkiye’nin en geniş ve en zengin özel koleksiyonlarından biri olarak biliniyor. Resim Heykel Müzesi’nin ilk sergilerinde bu koleksiyondan seçilen 600’e yakın eser yer alıyor. Müzenin kurucu küratörlüğünü mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstlendi.

Sergide odalara semt semt ayrılmış İstanbul resimlerinin yanı sıra Türk resminin önemli ressamlarının eserleri yer alıyor.