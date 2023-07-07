İş Sanat ‘Ben Anadolu’ ile Nysa Antik Kenti’nde

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu” yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneleniyor.

Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor. Etkinliğin ücretsiz yapılacağı ancak Nysa Antik Kenti’ne giriş ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlemelerine tabii olduğu açıklandı.

Etkinliğe www.biletix.com adresinden yapılacak rezervasyonla katılım sağlanabilir.