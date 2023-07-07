İş Sanat ‘Ben Anadolu’ ile Nysa Antik Kenti’nde
İş Sanat Antik Sahne’de geçen yıl izleyici tarafından ilgi gören “Ben Anadolu”, yarın 21.00’de Helenistik dönem kentlerinden Nysa Antik Kenti’nde sahnelenecek.
Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu” yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneleniyor.
Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor. Etkinliğin ücretsiz yapılacağı ancak Nysa Antik Kenti’ne giriş ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlemelerine tabii olduğu açıklandı.
Etkinliğe www.biletix.com adresinden yapılacak rezervasyonla katılım sağlanabilir.
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