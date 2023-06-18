İspanyol fotoğraf sanatçısı Isabel Muñoz’un sergisi Pera Müzesi’nde: Göbeklitepe ‘onlar ve biz’

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

2018’den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin yanı sıra Karahantepe ve Sayburç’a odaklanan, küratörlüğünü Mougins Fotoğraf Merkezi Direktörü François Cheval’in sergisi, 17 Eylül’e kadar Pera Müzesi’nin 4. ve 5. katında ziyarete açık olacak.

‘İLERİ BİR UYGARLIK’

Göbeklitepe çevresinde köken ve sonsuzlukla ilgili soruların yanıtını arayan Muñoz, bu sergi aracılığı ile, “onlar ve biz” arasında köprü kurmak istediğini belirtiyor. Muñoz, “Benim burada yapmaya çalıştığım şey, bu bölgedeki duyguların ne olduğunu keşfetmek” diyor.

Muñoz, bu sergiye özel olarak yeni bir yöntem deniyor: Çektiği fotoğrafların baskısında, Göbeklitepe bölgesindeki topraklardan kullanmak. Adına “tepetype” dediği yöntemin amacının “objelerin sihrini kâğıda yansıtmaya çalışmak” olduğunu söyleyen Muñoz, mümkün olduğunca Türkiye’ye ve Göbeklitepe’de yaşamış olan insanlara yakın olmak istediğini belirtiyor.

“İnsanlar göçüp gidiyor ama toprak hep orada kalıyor. Onun için toprağı baskıda nasıl kullanabilirim diye düşündüm” diyen Muñoz yöntemini şöyle anlatıyor:

“Toprağı blenderdan toz haline gelene dek geçirdim. Kaç tane blender bozduğumu da bilmiyorum. Daha sonra ince bir tabaka oluşturduktan sonra, sulu boya kâğıdının üzerine yapışkan koydum. Onun kurumasını bekledim. Üzerine yeniden toprak koydum, bu yöntemi iki ya da üç kez yaptım. Böylece gravür için uygun yüzey oluştu. Kâğıt kuruduktan, yüzey istediğim duruma geldikten sonra baskı makinesi ile iki, üç bazen dört tur pigment koyarak istediğim renklere ulaşmaya çalıştım.”