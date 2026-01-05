İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, bu hafta sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından festivallere birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 7-10 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Kadıköy Müze Gazhane Meydan Sahnesi'nde "Sivrisinekler", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Kahvaltıya Kalsana", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman", Ümraniye Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Oscar", 10 Ocak'ta FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Gölge", yarın Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Gök Kubbe" oyununu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Ayrıca 11 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Merhaba Çocuk", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Benim Küçük Yıldızım", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Masal", Ümraniye Sahnesi'nde "Fındıkkıran", Kadıköy Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Rüya" ve FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Çöpsüz Dünya" adlı çocuk oyunları sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 7 Ocak'ta İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu "Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi"ni, 8 Ocak'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Giuseppe Verdi'nin bestelediği "La Traviata" operasını, 10 Ocak'ta ise İstanbul Devlet Tiyatrosu Philip Ridley’nin çarpıcı metni "Işıltılı Haşerat"ı sahneleyecek.

Zorlu PSM'de bugün "Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikayesi" ve "Palamut Zamanı", yarın "Amadeus", 7 Ocak'ta "Aşk Biter mi?", 8 Ocak'ta "Güneşin Oğlu" ve "Yeni Doküman", 10 Ocak'ta "İnsanlar Mekanlar Nesneler" ve 11 Ocak'ta "Ezop Masalları" izlenebilecek.

DasDas Sahne'de 7 Ocak'ta "Fora", Maximum Uniq Hall'da 9 Ocak'ta "Oyunun Oyunu", Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Sahnesi'nde 10 Ocak'ta "Eşeğin Gölgesi" tiyatroseverlerle buluşacak.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

AKM'de yarın "Sultan Abdülaziz Eserleri" konseri, 10 Ocak'ta "Üç Büyükler Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca Şarkıları" ve "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri 'Way Out' Albüm Lansman Konseri", 11 Ocak'ta "Vienna Mozart Orchestra Yeni Yıl Konseri" ve "AKM Pazar Resitalleri-Hasan Gökçe Yorgun & Jiao Li" konserleri gerçekleşecek.

Zorlu PSM'de 7 Ocak'ta "Ayşe Sicimoğlu Quartet", 9 Ocak'ta Cem Yıldız, 10 Ocak'ta "Twilight In Concert" ve Giuseppe Ottaviani konserleri izlenebilecek.

Jolly Joker Arena Ataşehir'de 9 Ocak'ta Cem Adrian, 10 Ocak'ta Yıldız Tilbe, JJ Atakent Tema'da 9 Ocak'ta Oğuzhan Koç, JJ Kartal'da 9 Ocak'ta Merve Özbey, 10 Ocak'ta Berkay konser verecek.

Rus şarkıcı Polina Gagarina, yarın Rixos Tersane İstanbul Sahnesi'nde, Cengiz Özkan 7 Ocak'ta Hayalmest Bostancı Sahnesi'nde, Ender Balkır ise 9 Ocak'ta Şişli Mahsus Sahne'de performans sergileyecek.

Filistinli 3 kardeşin bir araya gelerek kurduğu müzik grubu Le Trio Joubran, 10 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

DÜZENLENECEK SERGİLER

Ressam Selahattin Kara'nın yeni dönem üretimlerinin sergilendiği "Saklı Zamanlar", 8-25 Ocak'ta AKM Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Aziz Murat Aslan'ın eserlerinden oluşan "Karagöz'ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma" sergisi, 8 Şubat'a kadar Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Uluslararası çağdaş sanat ağı "Artists Film International (AFI)" programı, İstanbul Modern'de izleyici ile buluştu. Seçki, yarın ve 9 Ocak'ta İstanbul Modern Oditoryumu'nda görülebilecek.

Sanatçı Elvan Alpay'ın son 5 yılda ürettiği işlerden oluşan "Panta Rhei/İşler-Works 2021–2025" sergisi, 30 Ocak'a kadar Sevil Dolmacı Gallery'de sergilenecek.

Gökçe Çilekar’ın "Işık-Buton" sergisi, 15 Ocak'a kadar Bebek Sarnıcı'nda görülebilecek. Özge Kahraman'ın ilk kişisel sergisi "Karanlığın Hafızası", 15 Şubat'a kadar Haliç Sanat 2'de sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

Juliette Minchin’in Türkiye’deki ilk sergisi "Where the River Burns", mekana özgü yerleştirmeleriyle Zeyrek Çinili Hamam'da 18 Ocak'a kadar görülebilecek.

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki "James Cameron Sanatı" sergisi, usta yönetmenin yaratım süreçlerine dair pek çok detayı 28 Şubat'a kadar ziyaretçilerle buluşturacak.

Salt Beyoğlu, 1 Mart'a kadar "90'lardan Beri Halıdayız" sergisine ev sahipliği yapacak.

"Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi, 18 Ocak'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.