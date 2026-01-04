İstanbul Devlet Opera ve Balesi, AKM'de 'Yeni Yıl Konseri' verdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda "Yeni Yıl Konseri"nde sanatseverlerle buluştu.

Murat Kodallı yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Maria Chekriekchieva yönetimindeki koronun solistlere eşlik ettiği konserde, valslerden operetlere, opera repertuvarının önde gelen bestecilerinin eserlerinden oluşan geniş bir müzikal seçki sunuldu.

İki bölümden oluşan konserde solistler Caner Akın, Uğur Etiler, İpek Zehra Evre, Burak Kul, Burçin Savigne ve Nazlı Deniz Süren sahnedeydi.

Mihail Glinka'nın "Ruslan ve Ludmila" uvertürüyle açılış yapılan konserin ilk bölümünde Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Donizetti, Giuseppe Verdi ve Georges Bizet'in yapıtları izleyicilerle buluştu.

İkinci bölümde ise Johann Strauss'un operet repertuvarının seçkin örnekleriyle Viyana'nın yeni yıl ışıltısı İstanbul'a taşındı. Franz Lehar, Emmerich Kalman ve Jacques Offenbach'ın eserleriyle devam eden gecede, finalde seslendirilen Strauss'un "Radetzky Marşı", izleyicilerin alkışları eşliğinde sergilendi.