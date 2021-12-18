İstiklal’de sadece turistler yok

18 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Öncelikle yenilenen binaya hayran kaldım. 19. yüzyıl mimarisine ve İstanbul’daki izlerine hayran biri olarak burada da bütün özelliklerini görünce etkilenmemek mümkün değil. Özenli bir restorasyonla, Venedik’tekilerle boy ölçüşebilecek tavan ve duvar süslemeleri, yüksek tavanlar ve her katta ayrı bir mimari, tam da o dönemin işleri. Mimarının kim olduğu bilinmemekle birlikte Balyan kardeşlerin yetiştirdiği bir usta olduğu tahmin ediliyor ve tabii o yıllarda bir banker tarafından kullanılıyormuş. Bugün içinde sinema tarihi ile ilgili çeşitli bilgi, görsel ve dijitallerin yanı sıra kameralar, ses kayıt makineleri barındırıyor ve bunları ilk açıldığında da yazdığımız için kısa geçiyorum. Benim en çok görmek istediğim Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nu kayıt eden kameraydı, orada duruyor! En çok görmek istediğim, Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nu okurken kaydeden kameraydı. İşte onun önünde.



SİNEMATEK ŞART

Müze olabildiğince donatılmış, ama burayı ziyaretçi açısından besleyecek olan bir sinematek şart. İstanbul’un Avrupa yakasında sinematek yok. Müzenin yanında, içinde, karşısında atıl salonlar var; bir sinematek, makul bilet fiyatlarıyla, sürekli film gösterileriyle ne kadar çok ilgi çeker.

SÜRREALİST SERGİ

Müzede süreli sergiler de var. Şu ara sürrealist sinemanın öncüsü

Luis Buñuel’in başyapıtlarından olan “Nazarin” filminin kamera arkası sergisi gördüğü yoğun ilgi üzerine 27 Aralık’a kadar uzatılmış. Benito Pérez Galdós romanından uyarlanan ve Meksika’da yaşayan bir rahibin iç sorgulamalarını konu alan “Nazarin”, Luis Buñuel tarafından 1958’de çekilmiş, Cannes Film Festivali’nde Uluslararası Ödüle layık görülmüş. “Nazarin”, 60 yıl sonra yeniden restore edilerek 2019 yılında bir kez daha Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu.

Filmin çekimleri sırasında alınan görüntüler Manuel Alvarez Bravo’nun kamerasından. 2019 yılında Madrid’de açılan ve küratörlüğünü Hector Orozco’nun üstlendiği sergi, 9 Ekim’de de İstanbul Sinema Müzesi’nde açıldı. Sergide Manuel Alvarez Bravo tarafından çekilen orijinal negatiflerden basılan fotoğraflar, “Nazarin”in 1958 yılında kullanılan tanıtım materyalleri, kamera arkası ses kayıtları ve videolardan oluşan 131 parça eser bulunuyor. Luis Buñuel ve sürrealizm meraklılarının kaçırmaması gerekiyor.

İstiklal Caddesi’nden, sadece Arap turistler ve ucuz lokantalar var diye uzak duran İstanbullulara hatırlatırım: burada SALT Beyoğlu, Meşher, Borusan, Yapı Kredi gibi kurumların kültür merkezlerinin yanı sıra müzeler ve galeriler de var, İş Bankası gibi yenileri de açılmak üzere hazırlanıyor.