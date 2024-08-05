İzmir’de çekilen Hakkı’ya dünya prömiyeri

Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:18

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:18

Hikmet Kerem Özcan’ın ilk uzun metraj sinema filmi olan Hakkı, İzmir Sinema Ofisi’nin desteğiyle Selçuk ilçesinde çekildi. Yunanistan’da düzenlenen 13. Ege Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan film, bahçesinde tarihi bir eser bulan Hakkı’nın değişen hayatını konu alıyor. ,

Yumurta Yapım, AZ Celtic Films ve Circle Project’in ortak yapımı olan Hakkı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da destek aldı. Filmin başrollerde Bülent Emin Yarar, Hülya Gülşen, Özgür Emre Yıldırım ve Cem Zeynel Kılıç yer alıyor.