İzmirli gazeteciler depremzede ve savaş mağduru çocuklar için yazdı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:30

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:30

İzmir’de gazetecilik yapan 46 isim, “Nerede Haber Orada Biz” adlı anı kitabını çıkardı. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Mehmet İnmez, CHP İzmir eski Milletvekili Atila Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi gibi gazetecilerinin anılarının yer aldığı kitabi gazeteci Müslüm Karaaslan’ın derledi.

Tüm geliri 6 Şubat depreminde yaralanan çocuklara ve Ukrayna’da savaşta yaralanan çocuklara bağışlanacak olan kitapta 46 gazeteci 1980’lerden 2000’li yıllara uzanan anılarını yazdı.

Gazeteci Müslüm Karaaslan’ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan esinlenerek öncülük ettiği kitabın editörlüğünü Gülşen Ülkü üslendi. Kitap Duvar Yayımları tarafından basıldı.

“FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK”

Karaaslan; amaçlarının uluslararası boyutu ve bu kadar geniş bir gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olması nedeniyle bir “ilk” olduğuna dikkat çekerek, bir yıldır emek verdiği kitabı 23 Nisan’a yetiştirmek istediklerini ancak gerek araya seçimin girmesi, gerekse matbaalarda iş yoğunluğunun artması nedeniyle basımının gecikmeli gerçekleştirilebildiğini söyledi. Karaaslan,“Bizler gazeteciler olarak yıllardan beri yazıyoruz. Onurlu bir duruş sergilemeye çalışarak yazıyoruz. Bu yol güllük gülistanlık değil çoğu vakit. Zaman zaman ağır bedeller ödemek zorunda da kalıyoruz. Sedat Simavi’nin ‘Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma!’ sözünün birer neferleri olarak mesleğimizin meşakatli yollarında ilerlemeye devam ediyor; objektif bir biçimde ilkeli davranarak ekmek kavgamızı sürdürüyoruz. Böylesi bir anlayış doğrultusunda mesleğimizi sürdürürken toplumsal sorumluluklarımızın da olduğunun bilincindeyiz. Görevimizin bize yüklediği sorumlulukları yüreğimizde taşımaya ve daha iyi bir dünya için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. 30 yılı aşan meslek yaşantımın en onurlu, en anlamlı çalışmalarından biri oldu” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ’IN PLAKASINDAN DOLAYI 46 GAZETECİ”

Karaaslan, depremlerin merkez üssünün Kahramanmaraş’ın trafik il kodunun “46” olması nedeniyle 46 gazetecinin anısının kitapta yer aldığını vurgulayarak, “Yıllarını gazetecilik mesleğine adamış, çok değerli isimlerin; meslekte yaşadığı birbirinden ilginç olayları okurların bir solukta ve severek okuyacağını düşünüyorum” diye belirtti. Gelirin gelirin 6 Şubat depreminde yaralanan çocuklarımıza ve Ukrayna’da savaşta yaralanan çocuklara bağışlanacağını da ifade eden Müslüm Karaaslan, “Ukrayna’daki çocuklara yapılacak yardım Türkiye-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) üzerinden olacak. Derneğin başarılı başkanı Sayın Burak Pehlivan’la görüştüm ve bu konuda kendilerini bilgilendirdim. Başkan Pehlivan mutluluklarını dile getirdi ve emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür etti. Kitap satışının çok geniş çevrelere yayılabilmesi için yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları gibi kurum ve kuruluşlarla da görüşmeler yapacağız. Geçtiğimiz günlerde KKTC ve Almanya’da kitabın tanıtımı ve imza günleri gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarda bulundum” ifadelerini kullandı.

Kitapta yer alan gazeteciler; böyle bir projede gönüllü olarak yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu projenin öncüsü Müslüm Karaaslan'a ve projede emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

KİTABA İMZA ATAN GAZETECİLER

Sosyal sorumluluk projesine yönelik hazırlanan “Nerede Haber Orada Biz” adlı kitapta; Nebil Özgentürk, Hakan Kara, Atila Sertel, Dilek Gappi, Misket Dikmen, Okan Yüksel, Gürkan Ertaç, Osman Ülkü, Yaşar Aksoy, Timuçin Tülis, Sedat Kaya, Reyhan Berkman, Hakan Akarcalı, Sedat Pişirici, Ercan Doğu, Atilla Köprülüoğlu, Esat Erçetingöz, Halil İbrahim Hüner, Yusuf Çınar, Işık Teoman, Engin Uğur Ağır, Muhittin Akbel, Haluk Güney,Sinan Genç, Nüvit Tokdemir, Suavi Yardımoğlu, Emin Varol, Melih Üstkanat, Mustafa Oğuz, Bahri Karataş, Alahattin Gürırmak, Muzaffer Tezel, Sinan Doğan, Serkan Aksüyek, Hakan Dirik, Güray Ervin, Murat Ervin, Süleyman Sağat, Murat Şahin, Mehmet İnmez, Ceyhan Torlak, Kadir Kemaloğlu, Mutlu Duman, Emre Döker, Mustafa Akbaş, Müslüm Karaaslan yer aldı.