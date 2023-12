James Bond'un yeniden doğuşu: Snyder'ın genç bir 007 hayali...

Yayınlanma: 27.12.2023 - 23:20

Güncelleme: 27.12.2023 - 23:20

Ünlü yönetmen Zack Snyder, son projelerinin yanı sıra gündeme dair düşüncelerini paylaştığı bir röportajda, 20 yaşındaki bir James Bond'u yönetmeyi "harika" bulacağını söyledi. Snyder, Bond karakterinin gençlik travması ile şekillenen bir hikayeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Netflix için "Army of the Dead" ve yeni uzay operası serisi "Rebel Moon" gibi projelerle meşgul olan Snyder, daha önce "Watchmen", "Man of Steel", "Batman v Superman: Dawn of Justice" ve "Justice League" gibi büyük projeler üzerinde çalışmasıyla tanınıyor.

"20 yaşındaki James Bond'u görmek harika olurdu. Geldiği mütevazı kökler. James Bond olabilmenizi sağlayan gençlik travması ne olursa olsun. Orada bir şeyler olmalı." diyen Snyder, mevcut yapımların sayısını göz önünde bulundurarak gelecekte ele almak isteyebileceğini ifade etti.

Daniel Craig'in James Bond olarak görev süresinin sona erdiği şu dönemde, Bond serisinin yapımcıları bir sonraki 007 macerasını nasıl yeniden başlatacaklarına dair planlar yapmakta. Ancak Snyder'ın genç bir James Bond'u yönetme isteği, şu anda 007 yapımcılarının öncelik verdiği bir konu değil.

Debbie McWilliams, uzun süredir Bond casting direktörlüğü yapan isim, genç oyuncuların genellikle James Bond rolü için uygun olmadığını belirtti. Craig'in seçilmesinden önce genç oyuncuların ciddiyeti ve deneyimi yetersiz bulunduğunu söyleyen McWilliams, bu rolün büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Şu ana kadar bir sonraki James Bond'un kim olacağına dair resmi bir açıklama yapılmazken, Snyder'ın yeni projeleri ve James Bond'a dair ilgisi sinema dünyasındaki gelişmeleri merakla bekleyenler için heyecan verici olabilir.