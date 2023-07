Johnny Depp Karayip Korsanları serisine dönmeye sıcak bakıyor

Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:59

Güncelleme: 10.07.2023 - 12:08

60 yaşındaki ABD'li aktör Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'le yaşadığı dava döneminden sonra çoğu projesi iptal olmuştu.

The New York Times 5 Haziran'da yayımlanan bir makalede, Disney'in Depp ile yeniden işbirliği yapmak için "görünüşe göre kapıyı araladığını" belirtti. Disney'in adımının ardından da Depp için buzların erimesi olası görünüyor.

"DOĞRU PROJEYSE DÖNECEK"

People'ın haberine göre Depp geri dönmeyi istiyor. Milyarlarca dolarlık Karayip Korsanları serisinin arkasındaki şirket tarafından ihanete uğradığını hissettiğini söyleyen Depp'in potansiyel olarak daha fazla film için geri dönmesi bekleniyor.

ORLANDO BLOOM SERİYE GERİ DÖNECEK Mİ?

"Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde" haricinde tüm filmlerde yer alan Orlando Bloom, Will Turner karakterine hayat veriyordu. Toplamda 5 filmden oluşan ve dünya çapında 4.5 milyar dolardan fazla hasılat elde eden yapımın başarılı oyuncusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seriye dönmeyi istediğini söylemişti. Depp'in durumu akıllara Bloom'un konuşmasını getirdi. Bu da ister istemez yeni bir Karayip Korsanları filmi gelebilir mi sorusunu gündeme getirdi.

AMBER HEARD DAVASINDA NELER OLDU?

Aktirs Amber Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

Depp, ismini vermeden "ev içi istismarı temsil eden kamusal bir figür" tanımını kullanan eski eşine dava açınca, Heard de ifadelerinin "düzmece" olarak nitelenmesi üzerine karşı dava açmıştı.

AMBER HEARD NE KADAR TAZMİNAT ÖDEDİ?

Mankemede jüri, Johnny Depp'i haklı bulmuş, Amber Heard'ün 1 milyon dolar tazminat ödemesini hükmetmişti. Amber Heard bir yılın ardından tazminatı ödedi Johnny Depp ise 1 milyon doları bağışlayacağını açıkladı.