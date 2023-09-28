'Kanun Hükmü' belgeseli Altın Portakal seçkisinden ikinci kez çıkarıldı!
60. Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Kanun Hükmü' filmi ikinci kez seçkiden çıkarıldı. Yapılan açıklamada, "Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak kabul edilmemiz mümkün değildir" denildi.
Sinemacıların filmlerini festivalden toplu bir şekilde çekmesinden bir gece sonra, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, yaptığı yeni bir açıklamayla Kanun Hükmü’nün seçkiye yeniden dahil edildiğini duyurmuştu. Filmin yeniden seçkiye dahil edilmesinin ardından festivalin destekçilerinden olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ise karara tepki göstererek festivalden çekildiğini açıklamıştı.
Bugün Festival Yönetmeni Boyacıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kanun Hükmü adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Soruşturma ile birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler oldukça yüksek perdeden devam etmektedir. Oysa oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik. Geldiğimiz noktada olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Kanun Hükmü adlı belgeseli, Festival seçkisinden çıkarıyoruz."
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