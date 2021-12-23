Karaaslan: 'Filmimizi dünya izleyecek'

23 Aralık 2021 Perşembe, 10:50

Serhat Karaaslan'ın Oscar ödüllerinde Kısa Film dalında son 15'e kalan filmi "Suçlular" Türkiye adına bu dalda ödüle en çok yaklaşan film oldu bugüne kadar. Daha önce "Görülmüştür" adlı filmiyle yurt içinde ve dışında çeşitli festivallerde birçok ödül alan Karaaslan en son "Suçlular" ile İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kısa Film dalında Altın Lale almıştı.

Oscar ödüllerinin kısa listelerinin açıklanmasının ardından telefonla ulaştığımız ve duygularını sorduğumuz Karaaslan, "Oyuncular ve bütün ekip olarak hepimizi çok sevindiren bir haber oldu. Filmimiz bütün dünyada daha fazla izleyiciye ulaşacağı için ayrıca çok mutluyuz. Binlerce film arasından Oscar kısa listeye kalan 15 filmden biri olmak elbette ki gurur verici ancak en güzel yanı filmin dünyanın her yerinden çok daha fazla izleyiciye ulaşacak olması" diyor.

Karaaslan bundan sonraki süreci ise şöyle özetliyor: "Ocak ayının sonuna kadar Akademi üyelerinin oylamasıyla finale kalan 15 film arasından 5 film Mart’ta Los Angeles’taki törene katılmak için seçilecek. Bu süreçte filmin görünürlüğünü arttırmak ve Akademi üyeleri tarafından izlenmesini sağlamak çok önemli. Bunun için Amerika’dan bir PR şirketi ile çalışmak gerekiyor."

Oscar ödülleri için adaylar 8 Şubat'ta açıklanacak. Ödül töreni ise 27 Mart'ta yapılacak.

'SUÇLULAR' NE ANLATIYOR? Serhat Karaaslan'ın yazıp yönettiği; Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak, Ercan Kesal, Cem Baza, Banu Fotocan ve Emrah Özdemir'in rol aldığı "Suçlular" , birlikte romantik bir gece geçirmek için Anadolu’nun küçük bir şehrinde otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı için bütün otellerden geri çevrilen üniversite öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına gelenleri konu alıyor. Yapımcılığını Serhat Karaaslan ile birlikte Laure Dahout ve Laura Musat'ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Tudor Mircea, sanat yönetmenliğini Meral Aktan, kurgusunu Nathan Delannoy, müziklerini, Charli Circus ve ses tasarımını Utku İnsel,Marius Leftarache, Charli Masson ve Sammy Bardet yapmış.



