Karşıyaka'dan 100. Yıl sergisi: Bir Millet Uyanıyor

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:38

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:38

Tüm ülkede olduğu gibi İzmir’i de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıllı coşkusu sardı. Çeşitli etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına hazırlanan Karşıyaka Belediyesi, Çatı Bostanlı Sergi Salonu’nda hazırladığı sergilerle tarihe ışık tutuyor. Geçen yıl milli mücadelenin anlatıldığı “Ateş Çemberinde İzmir” sergisi ile açan Çatı Bostanlı, bu yıl Cumhuriyet devrimlerinin anlatıldığı “Bir Millet Uyanıyor” sergisine ev sahipliği yapacak. 16 Ekim Pazartesi günü ziyarete açılacak olan sergi Cumhuriyet’in ilan edilişinden Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği 1938 yılına kadar uzanan on beş yıllık sürece odaklanıyor.

Küratörlüğü Aybala Yentürk tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda koleksiyon ve arşivden seçilen fotoğraf, belge, gazete ve eşyalar eşliğinde hazırlanan serginin kurgusunda İzmir ve Karşıyaka özellikle ön plana çıkarılıyor.

TUGAY: CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA YAKIŞAN SERGİ

Kurtuluş mücadelemizin son bulduğu 9 Eylül’ün 100. yılında hayata geçirdikleri Çatı Bostanlı Sergi Salonu’nda tarihe ışık tutan çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çatı Bostanlı’yı sanatla yaşayan Karşıyaka’nın önemli bir ihtiyacına yanıt vermek adına hayata geçirdik. 500 metrekarelik sergi alanının yanı sıra çeşitli sanat gruplarının çalışmasına ev sahipliği yapan salonlar, gençlere yönelik ses kayıt stüdyosu ve kafeteryasıyla birlikte yaşayan bir mekan oluşturduk. İlk sergimizi her yıl coşkuyla kutladığımız İzmir’imizin bayramının yüzüncü yılında 9 Eylül’de izleyiciyle buluşturmuştuk. O dönemin en büyük felaketlerinden birini, Büyük İzmir Yangını’nı uzmanlardan dinledik, bilinmeyen detaylarını öğrendik. Hafızamızı tazeledik, genç kuşaklara anlattık. Bu yıl da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir sergi hazırladık” diye konuştu.

“ÇAĞI YAKALAYAN BİR ULUS!”

Cumhuriyet’in kuruluşundan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikaline kadar geçen 15 yıllık sürece odaklandıklarını söyleyen Başkan Tugay, “Bir Millet Uyanıyor sergisinde, kıt imkânlarla sayısız ve eşsiz devrimler gerçekleştirerek coğrafyasına ve mazlum milletlere ışık tutan bir ulusun yeniden doğuşunun öyküsünü anlatıyoruz. Kanla, gözyaşıyla sınırlarını çizen bir ulusun; acıyla, dertle yoğrulan bir milletin; özgür ve çağdaş bir toplum olmak için ileriye doğru attığı adımları resmediyoruz. Atatürk ilkeleri ve devrimlerinin gücüyle, çağı yakalayan bir ulusun, küllerinden var oluş serüvenine ışık tutuyoruz. Özgürlüğünden ve bağımsızlığından canı pahasına ödün vermeyen bir milletin yazdığı destanın yankılarına tanıklık etmeye tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisine sunduğumuz, sergilerimizi her yaştan yurttaşımız ilgiyle takip ediyor, hatta bazı okullarımız burada ders işliyor. Onurlu ve şerefli tarihimizi yurttaşlarımıza anlatmayı ve gelecek kuşaklara belletmeyi en kıymetli görev sayıyoruz. Sergi süresince yine burada düzenlenecek yazarlar ve akademisyenlerin konuşmacı olduğu söyleşilerle anlatımızı pekiştireceğiz. Hazırlanan bu değerli çalışma için tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YOĞUN DESTEK

Sergiye araştırmaları, arşiv ve koleksiyonları ile katkıda bulunanlar arasında Aybala ve Nejat Yentürk, Bedri Cumhur Doğu, Yavuz Çorapçıoğlu, Zafer Falay, Haldun Cezayirlioğlu, İpek Cabadak, Nazmi Şurgun, Ahmet Gürel, Vehbi Moğol, Cem Karagözlü, Hür Efe Müzecilik, Ali Özpalanlar ve Yavuz Özmakas’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İnönü Vakfı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı ve Salt Araştırma gibi kurumlar yer alıyor.

Proje koordinasyonunu Nejat Yentürk’ün üstlendiği serginin tasarım ve kurulum süreci tümüyle Karşıyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Kapılarını 16 Ekim 2023 Pazartesi günü açacak ve 19 Mayıs 2024 tarihine kadar açık kalacak olan Bir Millet Uyanıyor sergisi Pazartesi günleri hariç her gün saat 10:00 – 18:30, Perşembe günleri ise 10:00 – 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.