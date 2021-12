Kedilerin ressamı Louis Wain’in harikulade maceraları

31 Aralık 2021 Cuma, 11:30

“Ressam Louis Wain, bir kedi tarzı, toplumu ve kedilerden oluşan bir dünya inşa etti. O kadar ki Louis Wain’in kedilerine benzemeyen ve onlar gibi yaşamayan kediler artık kendilerinden utanıyorlar. Louis Wain , hayatlarımızı mutlu ve kedi dolu kıldı. Yaşamımızda kedilerin önemini arttırdı. Dünyayı daha iyi bir yere dönüştürdü”.

H.G. Wells

Toplumsal önyargılar bir yana bırakıldığında Viktorya dönemi İngiltere’si aynı zamanda yeniliklerin ve bilim keşiflerinin diyarıydı. Dünyanın en parlak zihinleri elektriğin doğasını araştırıyorlardı. Genç Louis Wain için elektriğin bambaşka bir anlamı vardı; ona göre elektirik yaşamın en engin sırlarını ve gizli kalmış tehlikeleri açığa kavuşturabilirdi. Louis Wain’in olağanüstü inanılmaz öyküsü 1881’de başlayarak 1914’e dek sürer. Louis (Benedict Cumberbatch) , yaratıcı,üretken, seri çalışan bir çizerdi. Sevgili annesi dul kalınca, altı çocuğun en büyüğü ve tek erkek olduğu için tüm aileye bakmak zorunda kalır. Kızkardeşleri kendilerine uygun zengin kocalar bulamadıkları için anaerkil abla Caroline (Andrea Riseborough) onları yetiştirmesi için mürebbiye Emily Richardson’ı (Claire Foy) işe alır. Louis daha çok para kazanmak için yarı zamanlı ressamlıktan vazgeçip Sir William’ın (Toby Jones) ona teklif ettiği Londra’nın en iyi gazetesi Resimli Londra Haberleri’nde kadrolu ressam olarak çalışmaya başlar.

Louis, mürebbiye Emily’e aşık olunca çevre dedikodu üretir. Zengin bir centilmen ile yaşı geçkin bir hizmetlinin birlikteliğini toplum kabul etmez. Bu olağandışı aşk ile toplumsal ayrımı ortadan kaldıran Louis ile Emily taşraya giderler. 1884’te Emily ile evlenen Louis ailesine para göndermeye devam eder. Köpek portrecisi olarak çalışır, dükleri, lordları, düşesleri ziyaret ederek gündelik çizimler yapar. Bir gün Wain çifti bahçede miyavlayan bir yavru kedi bulup ona Peter adını verir. Louis, Emily ve Peter mutlu yaşarlar fakat Emily hasta olduğunu öğrenir. Sir William “bu kadar karanlık bir dönemde böylesine büyüleyici resimleri nasıl çiziyorsun” diyerek insanların neşelenmesi, gülüp eğlenmesi için Resimli Londra Haberleri’nin Noel sayısında Louis’nin kedilerini yayımlar (1891). Louis’ye göre zaman, bugün de yarın da akıp gidecektir; zamanın içinde insanı sürükleyense elektriğin ta Kendisidir. Elektirik insanı zamanda ileriye taşıdığı gibi geriye de taşıyabilir. Dünü hatırlamak yarını hayal etmekle eş anlamlıdır. Bugün ve yarın yaşamın kendisinden farklı değildir.

Louis Wain, kedilerin insanlar gibi gülünç, şaşkın, sevecen, korkak hem de cesur olduklarını gördü. Emily, Louis’ye veda ederken yaşam ne kadar zor olursa olsun hep güzelliklerle dolu olacak, bu güzellikleri ancak sen yansıtabilirsin, insanlarlarla paylaşabilirsin. Sen bir ışık köprüsüsün, insanları güzelliklere bağlıyorsun der. Emily’den sonra Louis acısını olağandışı kedi resimlerinin içine gömer. Çok ünlü olur. Soylular bile evcil hayvan olarak kedi beslemeye başlarlar. Ulusal Kedi Cemiyeti’nin başkanı seçilir. Louis sayesinde kediseverler kimliklerini açıklarlar.

Can yoldaşı Peter’da onu terk edince kederi iyice artar, fütüristik kediler çizer. Sevgili eşi Emily ile biricik dostu Peter’ın anılarına tutundukça onların güçlü iletkenler olduklarını keşfeder, elektriğin gücünü artık kullanabilir. Louis Wain’in benzersiz kedi resimleri toplumun kedilere karşı algısını tümüyle değiştirdi. Dünyayı benzersiz bir bakış açısıyla görme yeteneğine sahip olan Wain, dramlarla dolu yaşamını direnç ve cesaretle sürdürdü.

“Kedilerimizin çoğunluğu eğitimli kedilerdi, harika bir kedi eğitmeniyle çalıştık. Bilgisayar efekti kullanmadım. Hümanist, insancıl bir öykü yapmak, kedilerin kedi gibi olmalarını istedim. Sette kırktan fazla kedi vardı. Louis Wain’in zihnine ve yüreğine ulaşmak istedim” diyor yönetmen, oyuncu, yazar Will Sharpe. Sharpe açıkladığı gibi Louis Wain’in zihninde ve yüreğinde geçenleri birebir izleyiciye duyumsatıyor, yaşatıyor. Böylesine yaratıcı, yetenekli bir sanatçının yolculuğunu izlerken gülüyor, seviniyor, duygusallaşıyor, üzülüyorsunuz. Görüntü yönetmeni Erik Wilson’la Sharpe filmi eski 4:3 boyutta çekmişler: Louis Wain’in resimlerinin gerçek formatlarını ve öykü kitabı, peri masalı kalitesini elde etmek için.

Will Sharpe’ın yönettiği, Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Toby Jones, Sharon Rooney, Hayley Squires, Stacy Martin, Aimee Lou Wood, Nick Cave, Olivia Colman, Adeel Akhtar, Taika Waititi’nin oynadığı The Electrical Life of Louis Wain (Louis Wain’in Renkli Dünyası /2021) bugün gösterime girdi. Kediseverler, ressamlar, sanatla ilgilenenler bu duygu dolu, düşündürücü, etkileyici filmi izleyin.