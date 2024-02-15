Kemal Anadol'un yeni kitabı Komadaki Demokrasi raflarda

Türk siyasetçi, hukukçu ve yazar Kemal Anadol yeni kitabı Komadaki Demokrasi, kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:19
Kemal Anadol'un yeni kitabı Komadaki Demokrasi raflarda
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Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan ve iki dönem Zonguldak’tan, üç dönem de İzmir’den milletvekilli olarak TBMM’ye giren hukukçu ve yazar Kemal Anadol’un yeni kitabı “Komadaki Demokrasi” raflarda yerini aldı.

Yakın Kitapevi tarafından basılan “Komadaki Demokrasi” kitabının sunuş yazısını kaleme alan Prof. Dr. Nur Serter, “Kemal Anadol, hukukçu, politikacı ve yazar olarak okurlarına yakın siyaset tarihimizi yaşanmış örneklerle aydınlatmaya, uyarılar yapmaya devam ediyor. Kitabı okuduğunuzda Türkiye’nin rotasını belirleyen pek çok olayın gün yüzüne çıkmamış yönlerini öğrenmek ve siyaseti farklı bir gözle değerlendirmek olanağı bulacaksınız. Anadol, makalelerinden derlenmiş bu eseriyle peşin kabulleri kırıp atarken, geleceği yeniden yapılandırmanın ipuçlarını da akıcı üslubu ve analitik yaklaşımıyla gözler önüne seriyor. Söz uçar, yazı kalır… Kemalizm’in yılmaz savaşçısı Kemal Anadol’un gelecek kuşaklara bıraktığı bu değerli eser, onun yurtseverlere bir armağanı olacaktır” dedi.


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