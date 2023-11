Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisi Netflix’te buluşuyor: İstanbul İçin Son Çağrı'dan resmi fragman!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 20:11

Güncelleme: 15.11.2023 - 20:12

Başrollerini Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı, merakla beklenen Netflix filmi "İstanbul İçin Son Çağrı"nın resmi fragmanı yayımlandı.

Film, izleyicileri New York sokaklarında keyif dolu bir yolculuğa çıkartacak ve ilişkilere dair farklı bir bakış açısı sunacak. OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen ve 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayımlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık oturuyor. Senaryo ise Nuran Evren Şit'e ait.

Film, İstanbul’dan New York’a giden Serin ve Mehmet’in havaalanında tesadüfen karşılaşmalarını konu alıyor. İkili, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı ve unutulmaz bir geceye sürüklenirken, hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçiriyorlar. Ancak ortada tek bir sorun vardır, her ikisi de evlidir.

İstanbul İçin Son Çağrı filminin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat paylaşırken, yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. "İstanbul İçin Son Çağrı", 24 Kasım'da Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak.