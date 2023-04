Komünist Osman’ın İstanbul galası yapıldı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:14

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:14

Yılın en çok ilgi çeken yapımlarından Osman Özgüven belgeselinin İstanbul galası yapıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki etkinliğe katılanlar arasında Osman Özgüven ve yurttaşların yanı sıra gazetemiz Yayın Kurulu Üyesi Şükran Soner, Yayın Koordinatörü Ferda Öngün, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Adayı Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, sanatçılar Cahit Berkay, Meltem Taşkıran, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, gazetelerin birçok yönetici ve yazarları da yer aldı.

“HER YERDE BİR OSMAN ÖZGÜVEN OLMALI”

Siyasi yaşamını SODEP, SHP ve CHP’de sürdüren 80 yaşındaki Osman Özgüven’in dört dönem boyunca İzmir Dikili Belediye Başkanlığı’nda yaptıklarını gözler önüne seren yönetmen Gökmen Ulu, “14 Mayıs’ta bu iktidar gittikten sonra görevlerimiz bitmeyecek elbet. Çünkü biliyoruz ki, adalet, özgürlük, eşitlik mücadelesi, emek, barış, demokrasi mücadelesi uzun soluklu bir serüven. Osman Özgüven ve yoldaşları bizlere bu hikayede bir kişinin yerel, genel, evrensel ekseninde ne çok şeyi değiştirebileceğini gösterdi. İşte biz önümüzdeki süreçte, özellikle yerel yönetim sürecinde Osman Özgüven’i fikirdaşlarıyla, onurdaşlarıyla birlikte anlatmayı bir görev sayıyoruz. İnanıyoruz ki, yurdumuzun dört bir yanında her ilde, her ilçede, her kasabada, her köyde bir Osman olmalı” diye konuştu.

“HERKESİN İZLEMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Malum, iktidardaki kötülüğün gitmesine 18 gün kaldı. Adaylarımız, örgütlerimiz, sokakta herkes çalışıyor. Bu gece açıkçası arkadaşlarımız sahada çalışsınlar diye ‘planlarınızı iptal etmeyin’ demiştim. Ama çok pişman oldum. Keşke sahada geçirecekleri o üç saati burada geçirmiş olsalardı. Ama bu özrümün gereğini hemen yapacağım. Osman Özgüven Belgeselini sözümün ulaştığı, sesimin ulaştığı herkesin izlemesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

“FİKRİNİ FİKRİM SAYDIĞIM ÖZGÜVEN’İN İZİNDEN GİDECEĞİM”

“Halkınızın yanında olmuşsunuz, kamunun bir kör kuruşuna halel getirmemişsiniz” diyen ve 2013 yılında Özgüven’i tanıdığını belirten Kaftancıoğlu, “Osman Özgüven’i herkesin duyduğu kadar televizyonlarda duymuş, herkesin bildiği kadar biliyordum. Biraz araştırınca aslında Osman Özgüven’in kim olduğundan ziyade ne olduğu, fikrinin nasıl olduğu, inancı, inadı, kararlılığı, halkının yanında olmak için, o günlerde de yükselen popülizm dalgasının inadına, ‘hani belediye başkanı da oldum, halimi tavrımı değiştireyim, giyimi kuşamımı değiştireyim’ demek yerine, yüzyıllar boyunca sürecek inancı, derinliği, bilgisi olduğunu fark etmiştim. Bazen insanları tanımak değil, fikrini bilmek, tanışmasanız bile anlamak diye bir şey vardır. Osman Özgüven bu haliyle çok yakından bildiğim, tanıdığım, fikrini fikrim saydığım, mücadelesindeki kararlılığı bugün bu belgeseli izlerken bir kez daha hissettiğim Osman Özgüven’in izinden gideceğimizi bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

“OSMAN, SİYASETLE UĞRAŞANLARIN DERS ALACAĞI BİRİ”

Eski Kültür Bakanı, Kültür ve Sanat Platformundan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcı Ercan Karakaş, “Osman benim bir yoldaşım, kardeşim ve arkadaşım. Osman, bizlerin, siyaset ile uğraşanların ders alacağı, bilinçli, kararlı, ne yapması gerektiğini bilen, yılmayan bir mücadele gerçekleştirdi. Takdir ediyorum ve örnek olmasını diliyorum. Yönetmenimiz Gökmen Ulu’dan rica ediyorum, bu film Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da gösterilmeli” dedi.

“OSMAN ÖZGÜVEN İMKANSIZI BAŞARDI”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Bize ilham kaynağı olmuş Terzi Fikri’den başlayıp Osman Özgüvenlere kadar ulaşan toplumcu belediyeciliğin, halkçı, sosyal belediyeciliğin örneklerini tarihe not düşmek istiyoruz. Elbette Osman abiye yaklaşmamız imkansız. Çünkü imkansızı başardı” diye konuştu.

“İLKELERİNDEN VE DÜRÜSTLÜĞÜNDEN HİÇ ÖDÜN VERMEDİ”

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Adayı Gökhan Günaydın, “Daha 20’li yaşlarımda bir delikanlıydım. Dikili’de o festivalleri, o panelleri izlemeye giderdim. Sonra biz oralarda konuşmacı olduk. Osman ağabey ile beraber oturduk. Sonra da beraber çalıştık” dedi. 20 yıl belediye başkanlığı yapan Osman Özgüven’in zaman zaman iktisadi sıkıntılar yaşadığına tanık olduğunu, ancak ilkelerinden ve dürüstlüğünden hiç ödün vermediğini vurgulayan Günaydın, duygularını “Osman ağabeyin yanında bu geceyi beraber yaşamanın onurunu yaşadık” sözleri ile dile getirdi.

“PARASI OLSAYDI YARGILANMAZDI”

Hukukçu Zeynel Öztürk, “Osman Özgüven’in avukatlığını yaptığım süreçte hakim Osman başkana, ‘Evin var mı’ diye sordu, ‘Hayır, eşimin üzerine kayıtlı bir evimiz var’ karşılığını aldı. Hakim, ‘Peki araban var mı’ diye sordu, bundan da ‘Hayır’ karşılığını aldı. Hakim ‘Bankada paran var mı’ diye sordu, ‘Sadece maaşım var’ karşılığını aldı. İşte o zaman ‘Sayın hakim, işte bu sorduklarınız olsaydı, Osman bugün burada olmazdı. O sorduklarınız olmadığı için bugün burada yargılanıyor’ dedim” ifadelerini dile getirdi.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Moğollar Grubunun efsane ismi Cahit Berkay da “Ben Osman başkanımızın hayatını bu kadar detaylı bilmiyordum. Gerçekten mutlu oldum, kıvanç duydum. İyi ki varsınız” dedi.