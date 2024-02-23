KoroPopsesli, FeminAnka ve Anchorus aynı sahnede

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:22

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:23

Müziğin birleştirici gücüne olan inançlarıyla bir araya gelen; koro müziğine gönül vermiş amatör koristlerden oluşan 3 genç koro olan KoroPopsesli, FeminAnka ve Anchorus; Türkiye’nin ilk konservatuvari olan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda dinleyicilere keyifli bir konser verecek. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Koro Eğitimcileri Derneği’nin düzenlediği konser, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devler Konservatuarı’nın katkıları ile 24 Şubat saat 19:00 da gerçekleşecek.

Konserde;

2022 yılında kurulan Atilla Çağdaş Değer ve Gökhan Kalender ile çalışmalarını sürdüren KoroPopsesli, dinleyenlere pop müziğin unutulmaz şarkılarından bir repertuvar ile keyifli anlar yaşatacak.

2022 yılında kurulan ve şefliğini Gökhan Kalender’in yürüttüğü sadece kadın koristlerden oluşan FeminAnka ise repertuvarında yer alan etnik ve çağdaş eserlerle kadın sesinin derin tınısını dinleyicilerle buluşturacak.

2017 yılında kurulmuş olan, şefliğini Cihan Selçuk’un yürüttüğü ve her sene yurt dışında ülkemizi temsil eden Anchorus ise RockNTroll repertuvarı ile bilindik rock şarkıların çok sesli düzenlemelerini dinleyicilerle paylaşacak.

Ücretsiz olan bu konsere, tüm halk davetli.