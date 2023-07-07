'Kuru Otlar Üstüne'nin yeni afişleri yayınlandı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ilk kez 76. Cannes Film Festivali'nde gösterime giren ve ödül alan filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin yeni afişleri yayınlandı. Filmin Türkiye’deki vizyon tarihi henüz belli değil.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:50
'Kuru Otlar Üstüne'nin yeni afişleri yayınlandı
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Nuri Bilge Ceylan’ın, başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici’nin paylaştığı son filmi Kuru Otlar Üstüne’nin Türkçe afişleri yayınlandı.

76. Cannes Film Festivali’nde yarışan filmde Merve Dizdar, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.

'Kuru Otlar Üstüne' filmi geçen günlerde 76. Cannes Film Festivali'nde yayınlanmıştı. Filmin Türkiye’de vizyona giriş tarihiyse henüz kesinleşmedi.

Yönetmenliğini Ceylan'ın üstlendiği 'Kuru Otlar Üstüne' filmi İstanbul'a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alıyor.


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