Kuşadası Kitap Fuarı 300 bin edebiyatseveri ağırladı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:22

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:22

Türkiye’nin turizm merkezlerinden Kuşadası, 1-15 Ağustos tarihleri arasında Eylül Fuarcılık’ın katkılarıyla düzenlenen kitap fuarına ev sahipliği yaptı. Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen fuara 55 yazar ve yaklaşık 100 yayınevi katıldı. Kuşadası Kitap Fuarı’nı bu yıl çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti. İmza günleri ve söyleşi etkinliklerinin de düzenlendiği fuarda en çok ilgiyi felsefe, dünya klasikleri, roman ve polise roman türünde yazılmış kitaplar gördü.

CUMHURİYET YAZARLARI OKURLARIYLA BULUŞTU

Kuşadası Kitap Fuarı boyunca okurlar, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mustafa Balbay, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan yanı sıra İnci Aral, Timur Soykan, Özlem Ertan ve Ali Türkşen, gibi ünlü yazarlarla buluşma ve sohbet etme fırsatı yakaladı. Fuarda ayrıca edebiyatseverler Cemal Latifoğlu, Dilek Tarıncı, Dilara Keskin, Mehtap Fırat, Ekin Koch, Leman Veli, Maral Atmaca, Özge Naz ve Emre Gül gibi genç yazarlara da yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nı kültür ve sanatın başkenti yapma yolunda hızla ilerlediklerini belirterek, “Bu amaçla yıl boyunca birçok etkinlik düzenliyoruz. Kuşadası Kitap Fuarı kapsamında birbirinden değerli yazarları kentimizde ağırlamaktan gurur duyduk. Halkımızın kitap fuarına gösterdiği ilgi de hepimizi çok mutlu etti. Fuarın gerçekleşmesine katkı sunan yayınevlerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.