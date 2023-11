'Levon's Trade' filmiyle Jason Statham ve David Ayer ikinci kez buluşacak...

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:04

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:04

Aksiyon yıldızı Jason Statham, ünlü yönetmen David Ayer'in, Sylvester Stallone tarafından yazılan aksiyon filmi "Levon's Trade"de rol almak için hazırlanıyor.

Statham, 2016 yapımı "Suicide Squad" filmini yöneten David Ayer ile bir araya gelerek "Levon's Trade"de birlikte çalışacak. Film, yapımcılığını Black Bear ve BlockFilm yapacak, aynı zamanda senaryo ve yapımcılığı üstlenecek olan Stallone ise Chuck Dixon tarafından yaratılan Levon Cade serisinin ilk romanını beyaz perdeye uyarlayacak. Prodüksiyon, 2024 yılının Mart ayında başlamayı planlıyor, ancak başlama tarihi SAG-AFTRA grevinin sona ermesine bağlı olarak değişebilir.

Bill Block, "Levon's Trade" için heyecanlı olduklarını belirterek, David Ayer ile daha önce "Fury" filmi üzerinde çalıştıklarını ve Ayer'in yetenekli bir yönetmen olduğunu söyledi. Ayrıca Jason Statham ile daha önce birçok filmde birlikte çalıştıklarını ve bu yeni aksiyon filmi için heyecanlı olduklarını ekledi.

"Levon's Trade"de Jason Statham, Levon Cade karakterini canlandıracak. Cade, inşaat işçisi olarak çalışırken kızıyla ilişkisini düzeltmeye karar verir. Ancak patronunun kızı kaybolunca, Cade'in eski kara operasyonlar eğitimi alarak becerilerini kullanması gerekecektir. Yol boyunca Cade, daha büyük bir suç komplosuyla karşı karşıya gelecektir.

Jason Statham daha önce Sylvester Stallone tarafından yazılan bir filmde rol almıştı. 2013 yapımı "Homefront" filminde eski bir DEA ajanını canlandırmıştı. Ayrıca, iki aktör "The Expendables" serisinin dört filminde birlikte rol aldılar.

Jason Statham, son dönemde "Fast & Furious" serisi ve "The Meg" gibi büyük gişe başarısı yakalayan filmlerde rol aldı. Ayrıca, David Ayer'in yönettiği "The Beekeeper" adlı bir gerilim filminde de yer alacak.

"Levon's Trade" adlı film için henüz bir vizyon tarihi belirlenmedi.