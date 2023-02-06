Lucie Drechselová'dan 'Türkiye’de Yerel Siyasette Kadınlar'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 00:02

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 00:02

“Dışlayıcı mevcut mekanizmalara rağmen, kadınların siyasi patikaları, hırsları, kararlılıkları ve şimdiye dek Türkiye bağlamında nispeten az bilinen, bireysel ve kolektif faillikleri ile çizilmiştir. Kadın yerel siyasetçilerin çok çeşitli siyasi kariyer yolları, yalnızca ilerlerken önlerine çıkan zorlukları değil, aynı zamanda kadınların başvurdukları eylem stratejilerini ve siyasi kariyerlerini kendi elleriyle çizme kapasitelerini de ortaya koymaktadır.” Kitaptan...





Lucie Drechselová farklı sosyo-politik özelliklere sahip illerde yaptığı saha çalışmasının ve görüşmelere dayanarak, Türkiye’de kadınların yerel siyasette var olma mücadelesini derinlemesine incelediği Türkiye’de Yerel Siyasette Kadınlar kitabında (Çeviren: Ece Köse / İletişim Yayınları), “Türkiye’nin modern siyasi tarihi boyunca kadınlara dönük bir dışlanma döngüsünün işlediği” iddiasını ortaya koyuyor.

Bu durumda kadın düşmanı parti yapıları ve kadın kollarının zayıflığının yanı sıra, yerel siyasetin yapısal sınırlılıklarının da payı olduğu vargısını dile getiriyor.

Drechselová “Demokrasi kadınlara ‘yaramıyor’ mu?” gibi sorular sormaktan çekinmeden kadın hareketinin toplam etkisi yanında hem milliyetçi-muhafazakâr partilerde hem Kemalist mirasın devamında ve CHP’de özgül yerel siyaset deneyimlerini inceliyor.





Türkiye’de Yerel Siyasette Kadınlar: Dışlanma Döngüleri / Lucie Drechselová / Çeviren: Ece Köse / İletişim Yayınları / 336 s. / 2022.