Lucien Arkas: İzmir sanat şehri olmalı
Arkas, tarihinde Atatürk'ü ağırlayan, Bornova semtindeki Mattheys Köşkü’nü restore ederek sanat merkezine dönüştürdü. Arkas Holding yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “izmir’in sanat şehri olmasını arzu ediyorum. Sanat için devam eden projelerimiz var” dedi.
İzmir’in bir sanat şehri olması için yatırım yapan Arkas, dördüncü sanat merkezini, Bornova’nın hem tarihi hem de mimarisiyle öne çıkan köşklerinden biri olan Mattheys Köşkü’nde açtı.
İki asırlık köşkü aslına sadık kalınarak restore eden Arkas, Arkas Sanat Bornova Arkas Halı Koleksiyonu’nu “16.-19. Yüzyıl Anadolu Halıları” sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Arkas Sanat’ın, Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Urla’dan sonra İzmir’deki dördüncü merkezi olan ve köşkün içerisinde bulunan Arkas Sanat Bornova’da, özellikle Batı Anadolu halıcılığının dünyaya tanıtılmasındaki katkılarını aktarmak amacıyla Arkas Halı Koleksiyonu’ndan oluşan bir seçki sergileniyor.
ARKAS'IN 12 YILDA 4. SANAT MERKEZİ
Batı ve Orta Anadolu’da, Uşak, Çanakkale, Bergama, Konya, Karapınar, Akhisar, Gördes, Kula, Milas yörelerinde üretilmiş Anadolu halıları bir araya geliyor. Açılışta konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “İzmir’in sanat şehri olmasını arzu ediyorum. 12 yıl içinde dördüncü sanat merkezimizi açıyoruz. Mattheys Köşkü’nde olduğu gibi nitelikli tarihi değeri olan yapıları da aynı zamanda sanat merkezi olarak İzmir’in kültür sanat hayatına kazandırıyoruz. Böylelikle hem İzmir’in geçmişinin önemli tanıkları olan bu yapıların daha uzun yıllar var olmalarını sağlıyoruz hem de sanatı geniş kitlelerle paylaşma amacımızı yerine getirmiş oluyoruz” diye konuştu.
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