Lütfi Özgünaydın’dan imza ve söyleşi

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Özgünaydın söyleşisiyle ilgili şunları söylüyor:

“Toplumsal gelişme için kültür sanatın katkısına yürekten inanıyorum. Siyasi analizlerin bütün yayınları kapladığı bugünlerde böyle bir gösteriyi yapmanın çok önemli olduğuna da inanıyorum. Toplumdaki çıta sanatla, edebiyatla, bilimle yükselecek, ben görevimi yapıyorum.”

