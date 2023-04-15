Lütfi Özgünaydın’dan imza ve söyleşi
Yazar ve fotoğrafçı Lütfi Özgünaydın, bugün saat 20.00’de Müze Gazhane’de “Yirmi Yazar” ve “Çukurova-Yaşar Kemal” kitaplarını imzalayacak, söyleşi yapacak.
Özgünaydın söyleşisiyle ilgili şunları söylüyor:
“Toplumsal gelişme için kültür sanatın katkısına yürekten inanıyorum. Siyasi analizlerin bütün yayınları kapladığı bugünlerde böyle bir gösteriyi yapmanın çok önemli olduğuna da inanıyorum. Toplumdaki çıta sanatla, edebiyatla, bilimle yükselecek, ben görevimi yapıyorum.”
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